  • 18 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.663
    EURO 3.932
  • BIST 91373.78
    ALTIN 151.872
Buradasınız : » » Dünyanın en uzun radyo röportajı rekoru kırıldı

Dünyanın en uzun radyo röportajı rekoru kırıldı

Gazze'de "Filistin Esirler Günü" için 65 saat aralıksız gerçekleştirilen programla dünyanın en uzun radyo röportajı rekoru kırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dünyanın en uzun radyo röportajı rekoru kırıldı

Gazze'de "Filistin Esirler Günü" için 65 saat aralıksız gerçekleştirilen programla dünyanın en uzun radyo röportajı rekoru kırıldı.

Programı gerçekleştiren Muhammed Heniye, radyocu arkadaşı Fatma el-Kadı ile İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesine dikkati çekmek için 65 saatlik en uzun radyo röportajını gerçekleştirdiklerini söyledi. Heniye bu kapsamda İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumlarının konuşulduğu görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Röportajla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalıştıklarını ifade eden Heniye, Guinness'in şartlarını dikkate alarak çalışmalarını yürüttüklerini, rekorlarının kabul edilmesi için şanslarının büyük olduğunu aktardı.

"Bir milyon sene esaret" ismini verdikleri programı düzenleyen "Esirler Basın Bürosu" Müdürü Abdurrahman Şedid de "Esirlerin seslerini dünyaya duyurmak, İsrail'in onlara yönelik gerçekleştirdiği ihlallere dikkati çekmek için bir dalga başlattık. 65 saat boyunca gerçekleştirilen programda esirlerin çektikleri acıları ve hayallerini anlattık. İçinde bulundukları durumun uluslararası çerçevede yankı bulmasını istiyoruz." dedi.

Filistin'de her yıl 17 Nisan "Filistin Esirler Günü" olarak anılıyor.

Etiketler: gazze, filistin, dünyanın en uzun radyo röportajı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER