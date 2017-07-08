Dünyanın en uzun deniz altı tüp geçit inşası tamamlandı

Çin'de dünyanın en büyük deniz altı tüp geçit projesi olan Cuhay-Hong Kong-Makao deniz altı yolu ve aynı güzargahtaki dünyanın en uzun deniz köprüsü inşa sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, 6,7 kilometre uzunluğundaki dünyanın en büyük su altı yolunun inşası sona erdi.

Projede 30 tüp parçası, 40 metre derinlikte birbirine monte edilerek birleştirildi. Ülkenin tüp geçit ile eş zamanlı olarak inşa ettiği 55 kilometre uzunluğundaki dünyanın en büyük deniz köprüsünün de tamamlandığı aktarıldı.

Guangdong eyaletindeki liman kenti Cuhay ile ülkenin Hong Kong ve Makao Özel Yönetim Bölgelerini birbirine bağlayacak olan tüp geçit ile köprünün bu yılın sonu itibarıyla hizmete açılacağı belirtildi.

Yolların araç trafiğine açılmasıyla üç kent arasındaki dört saatlik seyahat mesafesinin yarım saate ineceği vurgulandı.

Dünyanın en uzun köprüsü dalında Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren Çin'deki Ciangsu eyaletinin başkenti Nancing'i Şanghay kentine bağlayan 164 kilometrelik Danyang- Kunşan Köprüsü, 113 kilometrelik Tiencin Köprüsü ve 42 kilometrelik Çingdao Körfez Köprüsü dünyanın en uzun ilk beş köprüsü arasında yer alıyor.

Dünyanın faaliyetteki en uzun deniz köprüsü, 36 kilometrelik Şanghay-Ningbo köprüsü de Çin'de bulunuyor.