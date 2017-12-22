Dünyanın en uzun cam köprüsü Çin'de açılacak

"China Daily" gazetesinin haberine göre, 488 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki zemini cam kaplı köprü, Pingşan ilçesindeki Hongyagu turistik alanında bulunan bir vadide yerden 218 metre yükseklikte inşa edildi.

Her biri 4 santimetre kalınlığındaki bin 77 cam panel kullanılarak yapılan, 70 ton ağırlığındaki köprünün iki gün sonra açılması planlanıyor.

Köprünün inşasından sorumlu Liu Çiçi, "Gök Köprü" olarak da isimlendirilen köprünün 2 bin kişiyi aynı anda taşıma kapasitesine sahip olarak tasarlandığı ancak köprüye tek seferde 500 kişinin çıkmasına izin verileceğini söyledi.

Liu, “Köprünün yük taşıma kapasitesi, ülkenin standart köprülerinden 3,5 kat daha fazla yine de en fazla 500 kişiye müsaade edeceğiz.” dedi.

Önceki cam köprü iki hafta dayanmıştı

Çin'de geçen yıl da Hunan eyaletinde 430 metre uzunluğunda bir cam köprü yapılmıştı.

Eylül 2015’te Hunan eyaletinde inşa edilen 120 metre uzunluğundaki köprünün camlarında, normal camlardan 25 kat daha dayanıklı olduğu iddia edilmesine rağmen sadece iki haftada çatlaklar oluşmuştu.

Kaynak: AA