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Buradasınız : » » "Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını" Mısır'da

"Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını" Mısır'da

"Dünyanın en uzun adamı" Kösen ve "Dünyanın en kısa boylu kadını" Hindistanlı Jyoti Amge, Giza Piramitleri'ni ziyaret etti.

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&quot;Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını&quot; Mısırda

Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığının daveti üzerine başkent Kahire'ye gelen "Dünyanın en uzun adamı" Mardinli Sultan Kösen ve “Dünyanın en kısa boylu kadını” Hindistanlı Jyoti Amge, Giza Piramitleri'ni ziyaret etti.

Dünyanın yaşayan en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan Kösen, Mısır turizmine destek için Kahire'ye geldi.

Mısır Turizmini Geliştirme Heyeti'nden yapılan açıklamada, dünyanın en uzun adamının Mısır’a ilk kez geldiği ve Mısır turizmine destek için Kahire’deki tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etmeye başladığı kaydedildi.

Kösen’e bugün dünyanın en kısa kadını olarak kabul edilen Hindistanlı Jyoti Amge de eşlik etti. Boyu 2 metre 51 santimetre olan Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Amge, piramitlerin önünde poz verdi.

Mısır Turizmini Geliştirme Heyeti Başkanı Nesrin Osmanli yaptığı basın açıklamasında, dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadınının Kahire ziyaretlerinin 4 gün süreceğini bildirdi.

Osmanli, ikilinin Giza Piramitleri, Kahire Kulesi, Tahrir Meydanı’nda bulunan Mısır Müzesi ve Medya Yapım Kenti'ni ziyaret edeceğini ve bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Mısır 25 Ocak Devrimi öncesinde turizmden yılda 11 milyar dolar gelir elde ediyordu. 2015 yılında 6,1 milyar dolara gerileyen söz konusu gelirler, 2016 yılında 3,4 milyar dolara kadar düştü.

Kaynak:AA

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