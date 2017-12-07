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Dünyanın en hızlı kompozit açık deniz karakol gemisi

Dünyanın en hızlı kompozit açık deniz karakol gemisi Katar sularında görev alacak. Karakol gemisi Türkiye'de imal edildi.

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Dünyanın en hızlı kompozit açık deniz karakol gemisi Türkiye'de imal edildi. Antalya'da üretimi yapılan karakol gemisi ilk olarak Katar karasularında görev yapacak.

Yaklaşık 3 bin kilometre ikmal yapmadan seyir yapabilen, okyanus geçme kabiliyeti bulunan çok olumsuz deniz şartlarında faaliyetine devam edebilecek olan bir gemi. Üzerinde yine milli tedarikçimiz Aselsan'ın ürettiği bir adet 30 milimetre top, 2 adet de 12 nokta 7 milimetre stabilize otomatik silah var.

Bu geminin ismi Ares 150 Herkül. 48 metre uzunluğundaki gemi tamamen milli imkanlarla imal edildi.Gemi, Katar İçişleri Bakanlığı'nın siparişi. Gemi saatte 37 deniz mili hıza ulaşabiliyor. Bu alanda dünyanın en hızlı kompozit açık deniz karakol gemisi.

Ares 150 Herkül askeri amaçlı olmasına rağmen yüksek konfor standardına sahip. Kaptan köşkü de mühendislik harikası.

Katar'la yapılan anlaşma kapsamında ihraç edilecek gemi sayısı 17'e ulaşacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: gemi, katar, karakol gemisi
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