'Dünyanın en hızlı klavye ustaları' Türkiye'den

Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, çeşitli derecelerde toplam 12 madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (Intersteno) Türkiye Temsilciliği ve İntersteno Türk Grubu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dünya genelinden 10 binlerce yarışçının mücadele ettiği Dünya İnternet Klavye Şampiyonası sonuçlandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Intersteno tarafından düzenlenen yarışmanın finallerinde derece alabilen 1247 yarışçı arasında Türk Milli Takımı, 1 şampiyonluk, 5 ikincilik, 6 üçüncülük alarak, dünya şampiyonu olmayı başardı.

Anadil ve çok dilli (17 dil) ayrımıyla iki yarış türünde ve 4 yaş kategorisi ile yapılan toplam 8 yarıştaki en iyi 3'er yarışçıya verilecek 24 madalyanın 12'sini Türk yarışmacılar kazandı. Tüm kategoriler genelinde ülke sıralamasında Türkiye 12 madalya, Çek Cumhuriyeti 3 madalya, Japonya 3 madalya, İtalya 2 madalya, ABD 2 madalya, İspanya 2 madalya kazandı.

Kaynak: AA