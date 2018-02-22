  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Dünyanın en büyük ve en güçlü ticari uçağı Katar'da

Dünyanın en büyük ve en güçlü ticari uçağı Katar'da

Dünyanın en büyük ve güçlü ticari uçağı Airbus A350-1000 için Katar Havayollarında hizmete başlamak üzere gittiği başkent Doha'da karşılama töreni yapıldı.

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Dünyanın en büyük ve en güçlü ticari uçağı Katarda

Dünya genelinde bu uçağı ilk kez kullanacak Katar Havayollarının CEO'su Ekber el-Bakir, törende yaptığı konuşmada, Katar Havayollarının 5 yıl içinde 41 uçak daha almak istediğini, ihtiyaç doğrultusunda bu sayının 45-50'ye çıkarılabileceğini söyledi.

Katar Havayollarının gelecek üç ayda Airbus A350-1000'in dünyadaki ilk ve tek kullanıcısı olacağını vurgulayan Bakir, aynı model ikinci bir uçağın daha teslim alınacağını duyurdu ancak tarih vermedi.

Katar'ın, söz konusu uçağı Doha'dan Londra'ya düzenlenen seferlerde kullanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: uçak, katar, dünyanın en büyük ve en güçlü uçağı, Doha
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