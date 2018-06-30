Dünyanın en büyük cam terası Çin'de açıldı

Muhteşem vadi manzarasını yerden 202 metre yükseklikte izleme imkanı sunuyor. Üzerine çıkanları hem heyecandan hem korkudan çığlıklara boğan cam teras Çin Qingyuan'da açıldı.

Köprünün ucunda asılı 16,8 çapındaki dairesel cam kısmıyla dünyanın en büyüğü olan teras, uçurumun kenarından 72 metre uzaklıkta bulunuyor.

Enfes manzarasıyla turistleri kendine çekiyor

Dünyanın en büyük ve en yüksek camdan yapısı, turistlerin, uçurumun ve 131 metre yükseklikten aşağı akan şelalenin muhteşem manzarasının keyfini çıkarmasını sağlıyor.

Terasta bulunan her bir cam parçası 4,5 ton ağırlığında olup, aynı anda iki arabayı taşıyabiliyor.

Kaynak: Reuters