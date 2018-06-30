  • 01 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.59
    EURO 5.372
  • BIST 96520.07
    ALTIN 184.649
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dünyanın en büyük cam terası Çin'de açıldı

Dünyanın en büyük cam terası Çin'de açıldı

Dünyanın en büyük ve en yüksek cam terası, Çin Qingyuan'da açıldı. Yerden 202 metre yükseklikte bulunan teras, turistlere hem korku hem heyecanı bir arada yaşatıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Muhteşem vadi manzarasını yerden 202 metre yükseklikte izleme imkanı sunuyor. Üzerine çıkanları hem heyecandan hem korkudan çığlıklara boğan cam teras Çin Qingyuan'da açıldı.

Köprünün ucunda asılı 16,8 çapındaki dairesel cam kısmıyla dünyanın en büyüğü olan teras, uçurumun kenarından 72 metre uzaklıkta bulunuyor.

Enfes manzarasıyla turistleri kendine çekiyor

Dünyanın en büyük ve en yüksek camdan yapısı, turistlerin, uçurumun ve 131 metre yükseklikten aşağı akan şelalenin muhteşem manzarasının keyfini çıkarmasını sağlıyor.

Terasta bulunan her bir cam parçası 4,5 ton ağırlığında olup, aynı anda iki arabayı taşıyabiliyor.

Kaynak: Reuters

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER