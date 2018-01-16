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Dünyanın en büyük beşinci elması bulundu

Güney Afrika ülkelerinden Lesoto'daki Lesteng elmas madeninden dünyanın en büyük beşinci elması çıkartıldı.

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Dünyanın en büyük beşinci elması bulundu

Güney Afrika ülkelerinden Lesoto'daki Lesteng elmas madenini işleten İngiltere merkezli Gem Diamonds firması, çıkardıkları elmasın 910 karat ve 40 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.

Gem Diamonds Başkanı Clifford Elphick, söz konusu elmasın en berrak elmas sınıfı olan "D renkli" sınıfından olması ve büyüklüğü itibarıyla çok nadide bir parça olduğunu vurguladı. 

Elphick, "Madenimizden çıkarttığımız bu son elmas dünyada bugüne kadar çıkartılmış en büyük beşinci elmas olma özelliğine sahip. Madenimizden 2006 yılında 603 karatlık, 2015 yılında ise 357 karatlık başka bir elmas çıkarttık." dedi. 

Kaynak: AA

Etiketler: lesteng elması, lesoto, Güney Afrika, elmas
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