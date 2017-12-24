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Buradasınız : » » Dünyanın en büyük amfibik uçağı ilk uçuşunu yaptı

Dünyanın en büyük amfibik uçağı ilk uçuşunu yaptı

Uzunluğu 37, kanat açıklığı ise 39 metreyi bulan uçak, yangın söndürme, ulaşım ve deniz arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak.

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Çin'in yerli üretimi, dünyanın en büyük amfibik uçağı AG600 ilk uçuşunu yaptı. AG600, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Cuhay kentinde Cinvan Havaalanı’ndan havalandı.

Yaklaşık bir saat süren uçuş boyunca uçakta temel kontrol performansı, uçaktaki sistemlerin birincil testleri gibi daha önceden programlanan testler gerçekleştirildi.

Uzunluğu 37, kanat açıklığı ise 39 metreyi bulan uçak, büyüklük açısından Boeing 737’ye benziyor, dünyanın en büyük amfibik uçağı AG600, havada saatte 500 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 50 mürettebat taşıyor.

Yaklaşık 20 saniyede denizden 12 ton su depolayabilen uçağın azami kalkış ağırlığı ise 53,5 ton.

Çin'in yerli üretim AG600 amfibik uçağı, yangın söndürme ve deniz arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: uçak, çin, ag600
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