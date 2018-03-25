Dünyanın dört bir yanında ışıklar söndü

Dünya Saati organizatörü WWF Avustralya Başkanı Dermot O'Gorman, "Dünya saati kampanyasıyla çevrenin ve vahşi yaşamın korunmasının önemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz" dedi.

Avustralya’da 2007’de başlayan Dünya Saati kampanyasına, 187 ülkedeki milyonlarca insan katılıyor.

Dünya saati, organizatörler tarafından “iklim değişikliği için en büyük taban hareketi” olarak tanımlanıyor.

Etkinliğe Türkiye'den de katılım oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ile Süleymaniye ve Selimiye camileri gibi pek çok yapının yanı sıra Galatasaray ve Kadir Has üniversiteleri de bir saat boyunca ışıklarını kapattı.

Kaynak: AFP, AA