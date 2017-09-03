  • 03 EYLÜL 2017, PAZAR

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Dünyanın 4. zengini ama toplu taşıma kullanıyor

İşte 80 milyar doları aşan servetiyle dünyanın 4. zengini olan Warren Buffett'ın şaşırtan ilginç alışkanlıkları...

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Dünyanın 4. zengini ama toplu taşıma kullanıyor

Dünyanın en önemli “borsa spekülatörü” ya da “borsa yatırımcıları” arasında yer alan ünlü iş adamı Warren Buffett, 80 milyar doları aşan servetiyle dünyanın 4. zengini.

Buffet çocukken sakız, patlamış mısır ve meşrubat satarak harçlığını çıkarmış. İş hayatına çocuk yaşta gazete satarak başlamış.

Bill Gates, Mark Zuckerberg kadar tanınmış simalardan olmasa da 88 yaşına basan milyarder Buffet'ı sıradışı kılan hayat hikayesi ilginç alışkanlıkları ve yaşam tarzı.

Akıllı telefon yerine cep telefonlarında eski tip kapaklı olanları tercih ediyor, toplu taşıma araçlarını kullanıyor.

Akıllı telefonu yok ama Snapchat'in en büyük yatırımcılarından biri de yine Buffett.

Warren Buffett'ın ofisinde bilgisayar da bulunmuyor. Hayatında bir kez, yönettiği hayır kurumu ve Microsoft'ta bir dönem başkan olarak çalışan Jeff Raikes'e mail göndermiş.

Teknoloji kullanmaya mesafeli olan Buffett'ın yakın arkadaşı ise Bill Gates. Buffett, gününün yüzde 80'i ofisinde oturup kitap okumakla geçiyor.

2008 yılında Forbes listesine 62 milyar dolarla 1. sıradan girerek de yakın arkadaşı Bill Gates'in 13 yıllık tahtından etmişti.

2013 yılında günde ortalama 37 milyon dolar geliri olan Buffett, bir rekora da imza atmış oldu. 

Buffett bir ülke olsa 80 milyar doları aşan toplam servetiyle 140'tan fazla ülkeyi geride bırakıyor. Örneğin tek başına Uruguay'ın tamamından fazla gelir üretiyor.

Buffett eli sıkı oluşuyla bilinen bir karakter. Öyle ki fırsat bulduğunda toplu taşıma kullanmaktan yana ve bunu ihmal etmiyor.

Öte yandan, harcarken tutumlu olsa da verirken cömert. Bill Gates ile birlikte 2010 yılında kurdukları Giving Pledge isimli kuruluşla tüm zenginleri, mal varlıklarını bağışlamaya çalışıyor.

Warren Buffett şu ana dek yaklaşık 30 milyar dolar civarında, karşılık beklemeden bağışta bulundu.

Etiketler: warren buffet, Mark Zuckerberg, dünyanın en zenginleri, bill gates
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