Dünya'dan ABD'nin "Kudüs" provokasyonuna tepki

ABD Başkanı Donald Trump, ABD başkanlarının 1995 yılından bu yana imzalamayı reddettiği Senato kararını onaylayarak 'Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. ABD'nin Kudüs provokasyonuna dünyadan tepkiler peş peşe geldi.

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması, Arabistan Yarımadası, Avrupa ve Birleşmiş Milletler tarafından reddedildi.

Donald Trump Kudüs kararını açıkladı

Filistinliler: ABD, Orta Doğu barış komisyonundan çekilmeli

AB ve BM uyardı: Bu durum, barış görüşmelerini tehlikeye sokuyor

İsrail, Trump’ın hareketini “barışa doğru atılan önemli bir adım” olarak nitelendiriyor.

Ortadoğu’daki Araplar ve Müslümanlar, ABD’nin Çarşamba günü (dün), Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını bölgede yangın çıkaran bir hareket olacağını söyledi. Filistinliler Washington’un barış arabuluculuğu rolünü deldiğini vurguladı.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de ABD Başkanı Trump’ın ABD büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’ü taşıma kararının, İsrail- Filistin barış görüşmelerinin canlandırılma ihtimalini tehlikeye sokacağı konusunda uyardı.

ABD’nin başlıca müttefikleri de ABD’nin Kudüs’teki uluslararası politikayı tersine çevirmesine karşı çıktı.

Fransa, bölge henüz sakinliğine kavuşmuşken alınan bu “tek taraflı” kararı reddetti.

İngiltere, hareketin barış çabalarına yardımcı olmadığını ve Kudüs’ün eninde sonunda İsrail ve gelecekteki Filistin Devleti tarafından paylaşılması gerektiğini söyledi.

Almanya, Kudüs’ün durumu için iki devletli ortak bir çözüme gidilmesini belirtti.

Filistin Lideri Mahmud Abbas, yaptığı konuşmasında, Kudüs’ün “Filistin Devleti’nin ebedi başkenti” olduğunu ve Trump’ın hamlesiyle “ABD’nin barış arabuluculuğundan vazgeçtiğini” söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Kudüs kararının tehlikeli olduğunu belirterek, ABD’nin Orta doğu barışında aktör olarak güvenirliliğini tehdit ettiğini söyledi. Aoun, hareketin barış sürecini gerileteceğini ve bölgesel istikrarı ve belki de küresel istikrarı tehdit edeceğini de ekledi.

Katar Dışişleri Bakanı, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Trump’ın girişiminin “barış arayanlar için yok hükmünde” olduğunu söyledi ve bunu “tehlikeli bir gerginlik” olarak nitelendirdi.

Yasal olarak geçersiz

1979’da İsrail ile olan ilk Arap barış anlaşmasını imzalayan Mısır, Trump’ın kararını reddetti ve bu kararın Kudüs’ün yasal statüsünün değiştirmediğini söyledi.

1994’te İsrail ile Arap anlaşmasını imzalayan ikinci ülke olan Ürdün ise, Trump’ın eyleminin “yasal olarak geçersiz” olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Trump’ın İsrail – Filistin ihtilafındaki BM kararlarını ihlal etmesi nedeniyle İran tarafından “ciddi şekilde kınandığı” söylendi.