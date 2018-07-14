Dünyadan 15 Temmuz'u anma etkinlikleri

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü için birçok ülkede anma programları düzenleniyor.

Almanya'da Berlin Türk Şehitlik Camii'ndeki anma etkinliğine Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Camide, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olanlar ile vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Caminin imam hatibi Hasan Çağlayan, etkinlikte yaptığı konuşmada, milletin 15 Temmuz'da büyük bir imtihandan geçtiğini söyledi.

Hain darbe girişiminde 251 kişinin şehit olduğunu hatırlatan Çağlayan, "Tankların, tüfeklerin, topların karşısında bedenlerini siper ettiler, 'Bu topraklar bizimdir' dediler. Rabbim ruhlarını şad eylesin, makamlarını ali eylesin. Onları her dönem böyle hayırla yad edeceğiz" dedi.

Fransa

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, çok sayıda Türk ve yabancı misyon temsilcileri, dernek temsilcileri, basın mensupları ve Türk vatandaşları katıldı.

Tören 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Musa, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin darbe girişimin gecesi, iradesini, hürriyetini ve demokrasisini gasbetmeye teşebbüs eden FETÖ'ye karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla cesaretle direnerek tarihe yeni bir zafer nakşettiğini belirtti.

Türk vatandaşlarının darbe girişimi gecesi yakın tarihinde emsali görülmemiş bir ihanet teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Musa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük milletlerin en önemli hasletlerinden biri de esarete boyun eğmemeleri, en zor koşullarda dahi egemenliklerine, istiklallerine ve istikballerine sahip çıkmalarıdır. Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında, binlerce yıllık devlet geleneğinden güç alarak ve tarihte sayısız defa kanıtladığı üzere millet şuuruyla hareket ederek, tertiplenen oyunu bozmuş, gücünü, kudretini, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkma iradesini hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlamıştır."

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Fotoğraf Sergisi", Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda açıldı. Sergi, 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kırgısiztan

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de 15 Temmuz dolayısıyla büyükelçilik konutunda etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Pakistan, İran büyükelçilerine, işadamlarına, akademisyenlere ve sivil toplum örgütleri temsilcilerine FETÖ yapılanmasını ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini anlattı.

Fırat, Türkiye'de 1970'lerden beri devlet organlarının içine girmiş FETÖ mensuplarının, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

Dünyanın tüm başkentlerinde ve Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşananların anıldığını belirten Fırat, "FETÖ yapılanması ile mücadele noktasında kararlıyız. Biz, 170 ülkeden bu paralel devlet yapılanmasının arındırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin tüm kurumlarıyla iki yıl önce büyük bir travma yaşadığını ve bu travmayı tek başına atlattıklarını kaydeden Fırat, FETÖ ile mücadelede dost ve kardeş ülkelerden yardım, destek ve anlayış beklediklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA