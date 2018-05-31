Dünyada yaklaşık 815 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor

Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Gıda ve Kalkınma Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün (IFPRI) son yayınladığı "Küresel Açlık Endeksi" ne göre, 119 ülkeden 52'sinde "ciddi", "alarm verici" ve "son derece ciddi" düzeyde açlık var.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde açlık "son derece ciddi" boyutta

Açlığın en yoğun görüldüğü ülke Orta Afrika Cumhuriyeti. Küresel Açlık Endeksi'nde, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde açlığın "son derece ciddi" boyutlarda olduğuna dikkat çekiliyor.

Siyasi istikrarsızlık ve karışıklığın hakim olduğu Orta Afrika Cumhuriyeti, dünyadaki en yoksul ülkeler arasında. Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması için 130 milyon dolarlık bir yardımın gerektiğini ifade ediyor.

Açlığın son derece ciddi boyutta olduğu bir diğer ülke de Kongo Demokratik Cumhuriyeti.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde açlık sorununun son derece ciddi boyutlarda olduğu uyarısı yaptı. Kasai bölgesinde 2016'nın Ağustos ayından bu yana devam eden şiddet olayları ve çatışmalar nedeniyle, 3,8 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), raporunda Kongo'nun Kasai bölgesinde 770 binden fazla çocuğun yetersiz beslendiğine, özellikle 400 bin çocuğun durumunun da daha kötü olduğuna ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.

Somali açlıkla boğuşuyor

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan 12 milyon nüfuslu Somali'de, 2011'den bu yana süren kuraklığa bağlı kıtlık sebebiyle 6,2 milyon kişi gıda yardımına, 2,9 milyon kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de çocukların yetersiz beslenme ve salgın hastalıklar gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. UNICEF verilerine göre, Somali'deki çocukların yüzde 92'si ciddi oranda yetersiz besleniyor.

Yemen'de 8,4 milyon kişi gıda güvensizliği ve açlık tehdidi altında

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen'deki insani krizle ilgili, yaklaşık 8,4 milyon kişinin gıda güvensizliği ve şiddetli açlık tehlikesi altında olduğunu vurguladı.

Lowcock, şartlar iyileşmezse yıl sonuna kadar 10 milyon kişinin daha bu kategoriye gireceği uyarısı yaptı.

Yemen'de ayrıca 5 yaşın altındaki 2,3 milyon çocuk da yetersiz besleniyor.

Endekse göre, açlık Çad, Sierra Leone, Madagaskar, Zambia, Sudan ve Liberya'da alarm verici düzeydeyken, ciddi boyutta açlığın yaşandığı ülkeler Afganistan, Pakistan, Hindistan, Myanmar, Bangladeş, Filipinler, Kuzey Kore ve Endonezya olarak sıralanıyor.

Hindistan'da 200 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor

Küresel Açlık Endeksi'nde, Hindistan'daki verilerin sağlıklı olmadığı ve yeterli bilgiye ulaşılamadığı vurgulanıyor.

Hindistan Devlet Açlık Endeksi'ne göre de, gelir eşitsizliğinin ciddi boyutta olduğu Hindistan'da yaklaşık 200 milyon kişi açlık çekiyor. Buna göre, Hint çocuklar arasında yetersiz beslenme, Afrika'daki bazı ülkelerden çok daha endişe verici boyutta.

124 milyon kişi açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya

BM, dünya genelinde çatışmalar nedeniyle açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olanların sayısının son 2 yılda yüzde 55 artarak 124 milyona yükseldiği uyarısı yaptı.

WFP Direktörü David Beasley, aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 124 milyon kişiden 32 milyonunun Somali, Yemen, Güney Sudan ve geçen yıl kıtlık yaşanan Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşadığını ifade etti.

Dünyada açlık çeken insanların üçte ikisinin çatışma bölgelerinde yaşadığı ve yetersiz beslenen 490 milyon kişinin yüzde 80'inin çocuk olduğu ifade edildi.

FAO'dan 1 milyar dolar yardım çağrısı

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 26 ülkede açlıkla savaşan insanlara yardım edebilmek için uluslararası topluma 1 milyar dolar yardım çağrısı yaptı.

FAO açıklamasında, hayırseverlerin desteğiyle örgütün, geçimleri tarıma bağlı 30 milyondan fazla insana ulaşmayı hedeflediği ve ihtiyaç bölgelerine yapacağı müdahaleyle yerel gıda üretimini yeniden canlandırarak beslenmeyi iyileştirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Beasley, güçlü ülkelere savaşların sona erdirilmesi için BM ile çalışmaları çağrısı yaparak, WFP'nin 80 milyon insanı doyurmak için her yıl 6,5-6,8 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Kaynak: AA