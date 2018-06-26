Dünyada uyuşturucu trafiği rotaları çeşitleniyor

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) geçen yıl açıkladığı raporda, 2011-2015 döneminde kokain ticaretinin özellikle doğuya doğru genişlediği bilgisine yer verdi.

Kokainin, Güney Amerika ülkelerinde üretildiği ve buralardan Meksika üzerinden Kuzey Amerika’ya, Batı Afrika üzerinden doğuya doğru yayılmakta olduğu belirtildi.

En yaygın güzergah Balkan rotası

UNODC raporunda, afyon ve esrar trafiğinin diğer bir en yaygın güzergahının ise Balkan rotası olduğu bilgisine yer verildi.

Raporda, Afganistan’da üretilen uyuşturucu maddenin İran, Türkiye, Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya gittiği, diğer taraftan da Orta Asya ülkelerine ya da Pakistan ve Hindistan’a kadar uzandığı kaydedildi. Raporda, 2011-2015 döneminde Afganistan’da üretilen uyuşturucu maddenin Avrupa’ya ulaşmasında Kafkasların yeni bir rota olarak öne çıktığı vurgulandı.

Eroinin en çok üretildiği ve yayıldığı yerler Meksika ve Kolombiya

Raporda, eroin üretiminde, Güneydoğu Asya’da Myanmar ve Laos’un öne çıktığı aktarıldı.

Eroinin dünya genelinde en çok üretildiği ve yayıldığı yerler ise, Meksika ve Kolombiya. Buralarda üretilen eroin Amerika kıtasının kuzey ve güneyine yayılıyor.

Avrupa ekstazi üretiminde ilk sırada

AB Komisyonu Göç ve İçişleri Komiserliği’nin verilerine göre, uyuşturucu kaçakçılığı esrar, kokain, ekstazi, amfetaminler ve eroin olmak üzere 5 ana madde üzerinden inceleniyor.

Ekstazi ve amfetamin üretiminde AB ülkeleri başı çekiyor. AB Komisyonu’nun raporuna göre, ekstazide Hollanda ve Belçika ana üreticiler olarak dikkat çekerken, Polonya, Estonya ve Litvanya bu iki ülkeyi izliyor. Amfetaminde ise Çekya, Slovakya, Hollanda, Belçika ilk sırada geliyor.

Esrar 176 ülkede üretiliyor

Esrarın 176 ülkede üretildiği bilgisi verilirken, bunun yüzde 54’ünün Amerika, yüzde 26’sının Afrika, yüzde 15’inin Asya, yüzde 4’ünün Avrupa ve yüzde 1’inin de Okyanusya’da üretildiği belirtildi.

Kokainin ise en çok Andean bölgesi olarak bilinen Peru, Bolivya ve Kolombiya’yı kapsayan Güney Amerika ülkelerinde üretildiği ifade edildi.

Latin Amerika ülkeleri hem transit hem kullanıcı konumunda

Söz konusu maddenin, dünya geneline yayılmasında Batı Afrika’nın önemli bir depolama merkezi ve transit geçiş noktası olduğu kaydedildi.

Kokainin en çok üretildiği Latin Amerika ülkelerinin son yıllarda hem transit hem de tüketici ülke konumuna geldiği belirtildi.

Avrupa’da uyuşturucu kullanımı

AB Komisyonu verilerine göre, 83,9 milyon Avrupalı hayatında bir kere esrarı denerken, 17 milyon Avrupalı kokain, 12,1 milyon Avrupalı ise amfetamin kullandı.

Verilerde eski kıtada, 2014 yılında madde bağımlısı 6 bin 800 kişinin aşırı dozdan yaşamını yitirdiği belirtildi.

Komisyon verilerinde, Avrupa afyon (uyuşturucuda kullanılan) piyasası değerinin yaklaşık 12 milyar euro olarak tahmin edildiği bilgisi de paylaşıldı.

AB içinde en popüler uyuşturucu maddenin yıllık 2 bin tonluk tüketimle esrarda olduğu belirtildi.

Uyuşturucu yasa dışı örgütlerinin mali kaynağı

Öte yandan uyuşturucu ticareti, yasa dışı silahlı örgütlere mali kaynak sağlamada önemli araçlardan biri.

UNODC raporunda, Taliban’ın Afganistan’daki yasa dışı uyuşturucu ticaretine katılımı olduğu belgelenirken, Kolombiya’da 2016’daki barış anlaşmasından önce Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) yasa dışı koka ve kokain ticaretinde yer aldığına dair kanıtlar olduğu bilgisine yer verildi.

PKK uyuşturucudan gelir elde etme yöntemini kullanıyor

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) raporlarında da terör örgütü PKK’nın uyuşturucudan gelir elde etme yöntemini kullandığı belirtildi. Örgütün eroin üretimi, uyuşturucu tacirlerinden topraklardan geçerken haraç alma ve Avrupa’da eroin piyasasının önemli bir bölümünü kontrol etme faaliyetleri yürüttüğü vurgulandı.

Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadelesi

80’e yakın ülkeyle uyuşturucuyla mücadele alanında iş birliğine dair hükümler de içeren 100’ün üzerinde belgeye imza koyan Türkiye, 1961 tarihli Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi, 1988 BM Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Mücadele Sözleşmesi ve 1961 Tek Sözleşmeyi tadil eden 1972 Protokolü olmak üzere ilgili bütün anlaşmalara taraf ülke konumunda.

Türkiye UNODC’e en çok katkı sağlayan ülkeler arasında

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile yakın iş birliği yürüten Türkiye, bu kuruma yıllık 800 bin dolarlık gönüllü katkısıyla en çok katkı sağlayan ülkeler arasında.

Türkiye, aynı zamanda merkezi Lizbon’da bulunan Avrupa Birliği Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi'ne (EMCDDA) katılım anlaşmasını 2007 yılında imzaladıktan sonra 2013’te iç hukuk onay sürecine müteakip, bir AB Kurumu olan EMCDDA’nın çalışmalarına tam olarak katılabilme olanağı elde etti.

10 yılda 2 bin 148 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye halihazırda uyuşturucuyla mücadelede genel tutumunu yansıtan “Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi” ve “Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı” yürütüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl yayımlanan uyuşturucuyla mücadele raporuna göre 2007’den 2017’ye kadar olan dönemde 2 bin 148 kişi uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirirken, 2014-2016 arasında 680 bin 575 kişi uyuşturucu tedavisi gördü.

Kaynak: AA