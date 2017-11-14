'Dünyada her 9 kız çocuğundan biri 15 yaşından önce evleniyor'

BM Nüfus Fonu İnsani Yardım Programı Bölge Yöneticisi Duygu Arığ, "Dünyada her 9 kız çocuğundan biri, 15 yaşından önce evlenmektedir. Tahminlere göre de önümüzdeki 5 yılda 70 milyon kız, çocuk yaşta evlenecektir. Bu tahminlerin önüne geçmek mümkün." dedi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin Avrupa Birliği destekleriyle düzenlediği, "Çocuk Yaşta Evliliklere Karşı Farkındalık Paneli", Taksim'de bir otelde yapıldı. Panele İstanbul'da geçici koruma altında bulunan yaklaşık 250 Suriyeli sığınmacı kadın katıldı.

Panelin açılışında konuşan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İnsani Yardım Programı Bölge Yöneticisi Duygu Arığ, çocuk yaşta evliliğin bir insan hakları ihlali olduğunu ifade etti.

Kiminle ve ne zaman evleneceğini seçmenin, korku, ikna ya da baskı olmaksızın alınacak özgür bir karar olması gerektiğinin altını çizen Arığ, "Evlenme kararı yalnızca kendinizi hazır hissettiğinizde değil, aynı zamanda yetişkin olduğunuzda vereceğiniz bir karardır." diye konuştu.

"5 yılda 70 milyon kız çocuğu, çocuk yaşta evlenecektir"

Çocuk yaşta evliliklerin hem kız hem de erkek çocukları etkilediğine değinen Arığ, çocuk yaşta evliliğin küresel bir sorun olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünyada her 9 kız çocuğundan biri, 15 yaşından önce evlenmektedir. Tahminlere göre de önümüzdeki 5 yılda 70 milyon kız çocuğu, çocuk yaşta evlenecektir. Bu tahminlerin önüne geçmek hala mümkün. Çocuk yaşta evlilik, bir geleneğin parçası olabilir ya da aileler kız çocuklarının geleceğini güvence altına almak için yapıyor olabilirler. Özellikle fakirlik ve insani kriz durumları, aileleri çocukların yararına davrandıkları yanılsamasına itebilir ancak çocuk yaşta evlilik, bunun tam da tersine sebep olur, sağlıklı ve üretken hayatların önünde büyük bir engel oluşturur."

Duygu Arığ, yasaların bu konuda belli bir yere kadar etkili olduğunu, çocuk yaşta evliliklere karşı insanların tutumlarının değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.