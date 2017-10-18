'Dünyada her 7 kişiden birisi açlık çekiyor'

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Nevzat Birişik, şu anda dünya genelinde yaşanan açlığın ve gıdaya ulaşamama sıkıntısının nedeninin az üretim olmadığını belirterek, "Bugün yerkürede üretilen 4,5 milyar ton gıda 12 milyar nüfusu besleyebilir. Eğer biz birincil üretimdeki yüzde 35'lere varan kayıpları ve israfı yarıya düşürürsek bunun yönetilebilir olduğuna inanıyorum." dedi.

Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve Sürdürülebilir Akademisi iş birliğiyle Dünya Tarım ve Gıda Günü kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Gıda Konferansı" Fairmont Qasar İstanbul'da başladı.

Konferansın açılışında konuşan Birişik, dünya genelindeki tarım uygulamalarının tarihçesinden bahsederek, çeşitli örnekler verdi.

Tarımda ve gıdada sürdürülebiliriliğin önemine dikkati çeken Birişik, son yıllarda küresel gıda fiyatlarındaki dalgalanmalara değindi.

Birişik, kentte yaşayanların sayısının kırsalda yaşayanları geçtiğini kaydederek, gıdayı üretenlerin gıda ticaretindeki payının tacir olanların payından aşağı düştüğünü, bunun sürdürülebilirliğin göründüğü kadar kolay olmadığını gösterdiğini vurguladı.

İnsanoğlunun tarımda sürdürülebilriliği ve herkese yetebilecek kadar gıda üretimi sorununu çözebileceğini belirterek, dünyada her 7 kişiden birisinin gıdaya erişimin sorunu yaşadığını, açlık sıkıntısı çeken kişi sayısının 1 milyara yaklaştığını söyledi.

Birişik, "Bugün dünya genelinde yaşanan açlık ve gıdaya ulaşamama sıkıntısının nedeni az üretim değildir. Bugün yerkürede üretilen 4,5 milyar ton gıda 12 milyar nüfusu besleyebilir. Eğer biz birincil üretimdeki yüzde 35'lere varan kayıpları ve israfı yarıya düşürürsek bunun yönetilebilir olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Daha çok üretmenin rasyonel ve yönetilebilir olmayacağını dile getiren Birişik, gıda konusunda yaşanan sıkıntılara sektörün paydaşları tarafından çözüm bulunabileceğini, bu konuda yapılan çalışmaların sürdürülemesi gerektiğini söyledi.

"İnsanoğlu ürettiğinden fazlasını tüketiyor"

TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş ise, insaoğlunun her yıl üretiğinden fazlasını tükettiğini belirterek, bu kapsamda sürdürülebilir tarımın önemine dikkati çekti.

Gıdada üretim-tüketim dengesizliğinini çok ciddi sorun olduğunun altını çizen Buzbaş, sürdürülebilir gıdanın iki ana bölümde ele alınması gerektiğini söyledi.

Buzbaş, "Birincisi; birincil üretim dediğimiz yetiştiricilik. Bu, sürdürülebilirlikte büyük önem taşıyor. İkincisi; tüketimde sürdürülebilirliğin sağlanması." dedi.

Türkiye'de tarımla uğraşanların yaş ortalamasının maalesef 52'yi geçtiğini dile getiren Buzbaş, kente göç sonrası köyde kalan toprakların işlenilmemesi, kentlerin hızlı göçe çözüm üretememesi gibi sorunlardan bahsetti.

"Bir yılda üretilen gıdayı 2 Ağustos'ta tüketiyoruz"

Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa da, dünyada 1 yılda yetiştirilen tüm bitkisel ve hayvansal gıda ürünlerinin 2 Ağustos'a kadar tüketildiğini belirterek, "Biz 2 Ağustos'tan sonra ana sermayeden yiyoruz. Giderek ana sermayeyi küçültüyoruz." dedi.

Bundan 150 yıl önce yıl sonu geldiğinde bütün kaynakların tüketilmediğini dile getiren Bursa, insanoğlunun bir numaralı sorununun, "tüketme meselesi" olduğunu söyledi.

Bursa, "Bizim kaynaklarımızı sürdürülebilir şekilde kullanmamız gerekiyor. Dünyadaki sadece gıda artıklarının yarıya indirilmesi durumunda 2 Ağustos bir hafta ileriye gidebilecek. Yani bir hafta daha sermayeye dokunmayacağız. Sadece attıklarımızı azaltırsak bu mümkün. Bakın, 'biraz daha az yersek' demiyorum." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise, FAO'nun bu yıl için 16 Ekim Dünya Gıda günü temasını "Göçün geleceğini değiştirin, gıda güvenliğine ve kırsal kalkınmaya yatırım yapın" olarak belirlediğini kaydederek, bugün çatışma ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle ikinci dünya savaşı sonrası yerinden olan insan sayısının en yüksek düzeye ulaştığını söyledi.

Selışık, FAO'nun bu kapsamda yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Kongre, gün boyunca gerçekleştirecek "Gıda Sistemlerinde Küresel Uygulamalar ve Trendler", "Gıda Saanyisinde Değişimin Parametreleri", "Dünyada Gıdanın Geleceği ve Göç", "Sürdürüleiblir Tarım ve Gıda Sanayi", "Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları" ve "Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinde Ar-Ge ve İnovasyon" gibi oturumlarla sürecek.