Dünyada yeni yıl coşkusu yaşandı

Pasifik bölgesinde yer alan ülkeler Kiribati, Tonga, Samoa ve Yeni Zelanda’nın ardından yeni yıla giren Avustralya’daki gösterilerde yaklaşık 20 ton havai fişek, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Avustralya

Avustralya’daki yeni yıl kutlamaları kapsamında ülkenin iki büyük kenti Sydney ve Melbourne, renkli havai fişek gösterilerine sahne oldu. Sydney’deki gösterileri 1,6 milyon kişi izledi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de çok sayıda ülke televizyonu tarafından canlı yayınlanan Sydney Liman Köprüsü üzerinden başlayan ve Opera House’un yanı sıra kentin önemli binaları üzerinden fırlatılarak devam eden havai fişek gösterilerinin 1 milyon 600 bin kişi tarafından yerinde takip edildiği bildirildi.

Gösterileri yerinde izleyenlerin yüzde 42’sinin dünyanın faklı ülkelerinden gelen turistlerden oluştuğunu belirten yetkililer, 20 dakika süren havai fişek gösterileri ile tamamlanan yeni kutlamalarının Sydney'e 170 milyon Avustralya doları katkı sağladığını açıkladı.

Avustralya’nın ikinci büyük kenti Melbourne’daki yeni yıl kutlamaları kapsamında 22 noktadan fırlatılan 14 ton havai fişek kent semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Kenti ikiye ayıran Yarra Nehri çevresinde ve Docklands bölgesinde yoğunlaşan ve 10 dakika süren havai fişek gösterilerini yaklaşık 400 bin kişinin izlediği açıklandı.

Japonya

Japonya da coşkulu kutlamalar ile yeni yıla "merhaba" dedi. Başkent Tokyo'da, yeni yıla girilmesi ile gökyüzü balonlar ile kaplandı. Ses ve ışık gösterileri düzenlendi.

Çin

Çin, başkent Pekin ve ülke genelinde yapılan kutlamalarla 2018’i coşkuyla karşıladı.

Çinliler, ülke genelinde düzenlenen havai fişek ve fenerli gösterilerle yeni yıla "merhaba" dedi. Başkent Pekin'in merkezi noktalarından Sanlitun bölgesinde cadde ve sokaklar renkli ışık ve süslemeler ile donatıldı.

Başkentin merkezi noktalarında küçük gruplar halinde toplanan Çinliler, yeni yılı coşkuyla karşılarken, güvenlik güçleri geniş önlemler aldı.

Yılbaşı nedeniyle başkentin büyük alışveriş ve eğlence merkezleri dolup taştı. Şehrin ana caddelerinde ise trafik yoğunluğu yaşandı.

Çin’de Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı ise 16 Şubat’ta başlayacak. 12 Hayvanlı Takvim’e göre ülke Horoz Yılı’nı geride bırakarak 2018’i Köpek Yılı olarak kutlayacak. Çin ay yılı takvimine göre Köpek Yılı sadakat, vefa ve bağlılığı temsil ediyor.

Hindistan

Hindistan'ın Mumbai ve Pakistan'ın Karaçi kentlerinde de yeni yıl coşkusu yaşandı. Hava fişekler atıldı, konserler düzenlendi.

Almanya

Almanya'nın başkenti Berlin'de, tarihi Brandenburg Kapısı'nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarında gökyüzü rengarenk havai fişekler ile aydınlandı.

Berlin'de etkinliklerin yapıldığı alana girişlerde ve alanın etrafında geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Kutlama alanının çevresine güvenlik amacıyla beton bloklar konuldu, alana giren herkesin üstü arandı.

Etkinliklerin yapılacağı alanların etrafındaki cadde ve sokaklar da trafiğe kapatıldı. Bu yıl ilk kez farklı olarak taciz olasılığına karşı kadınlar için "güvenli alan" oluşturuldu.

Yılbaşı kutlamalarının yapıldığı alanda bin 600 polisin görevlendirildiği öğrenildi.

Fransa

Fransa'nın başkenti Paris'te kutlamaların adresi Zafer Takı oldu. 2018'in ilk dakikalarında gökyüzünde havai fişekler renk cümbüşü oluşturdu.

İngiltere

İngiltere'nin başkenti Londra'da da yeni yıl coşku ile karşılandı. Thames Nehri üzerindeki hava fişek gösterisini yaklaşık 100 bin kişi izledi.

İspanya

İspanya'nın başkent Madrid'de, binlerce kişi yeni yıl kutlaması için kent merkezine akın etti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde hava fişekler fırlatıldı. Barselona kentinde de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Rusya

Rusya'nın başkenti Moskova da, Kremlin yakınındaki havai fişek gösterisi ile yeni yıla girdi.

Azerbaycan

2018 Azerbaycan’da da coşkuyla karşılandı. Yeni yıl için cadde ve meydanların rengarenk ışıklarla süslendiği başkent Bakü'de, yeni yıl coşkusu yaşandı.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'a toplanan binlerce Bakülü, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yeni yıla dakikalar kala yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, halkı yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan'ın istikrara sahip olduğunu belirten Aliyev, ülkenin dünyada liyakatli ve güvenilir bir ortak olarak bilindiğini ifade etti.

Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununa da değinen Aliyev, "Ayrılıkçı rejim referandum yaptı fakat hiçbir ülke bu referandumu tanımayarak Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olarak tanıdığını gösterdi. Dağlık Karabağ ezeli Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan bayrağı bir gün işgal altında bulunan topraklarda dalgalanacaktır." dedi.

Kazakistan

Kazakistan’ın başkenti Astana’da, dondurucu soğuğa rağmen şehrin çeşitli yerlerinde düzenlenen havai fişek gösterilerine ilgi büyüktü.

Yunanistan

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Akropolis yakınında kurulan platformlardan fırlatılarak havai fişekler ile gökyüzü rengarenk oldu.

Irak

Irak'ın başkenti Bağdat'ta da yeni yıla hava fişek gösterisi ile girildi.

ABD

New York'ta yılbaşı kutlamalarının merkezi Times Meydanı'nda dondurucu soğuk havaya rağmen toplanan bir milyondan fazla kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında yeni yıla girdi.

Gece yarısından saatler önce hava sıcaklığı eksi 11 dereceyi göstermesine rağmen ünlü meydanı dolduran 1 milyondan fazla kişi her yıl farklı bir tema ile hazırlanan ve bu seneki teması "huzur" olan kutlamaların sembolü "kristal kürenin" düşüşünü yerinde izledi.

Dünyanın dört bir yanından yeni yıl kutlaması için Times Meydanı'na gelen turistler ve ABD'liler, kutlamalar için ayrılan bölümlere girerken tek tek arandı.

Kutlamalarda ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey sahne aldı

Kalabalığın hep birlikte 60'tan geriye doğru saymasının ardından konfetiler eşliğinde yeni yıla girildi. Kutlamaların yapıldığı Times Meydanı'nda çok sayıda polis ve polis köpekleri görev alırken, meydan civarındaki 125 otopark da bombalı saldırılara karşı boşaltılıp kapatıldı.

Öte yandan başkent Washington'da ise büyük çaplı herhangi bir kutlama göze çarpmazken, birçok eğlence mekanında bir araya gelen Amerikalılar 2018 yılına coşku içinde girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da kendine ait olan Mar-a-Lago adlı yerleşkede ailesiyle birlikte yeni yıla girerken, Başkan Yardımcısı Mike Pence ise ailesiyle Colorado'yu tercih etti.

Malezya

Malezya’da binlerce kişi başkent Kuala Lumpur’da yeni yıla coşkuyla girdi.

Malezyalılar yeni yıl kutlamaları için başkent Kuala Lumpur’un sembol yapıtlarından biri olan Petronas Kuleleri önünde toplandı.

Saatler 00.00’ı gösterdiğinde, şehir merkezinde havai fişek gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi hava fişek gösterileriyle sevinç çığlıkları atarken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Şehir merkezindeki yeni yıl etkinlikleri kapsamında konserler verildi. Bazı Malezyalılar ise yeni yıla camilerde girmeyi tercih etti.

Endonezya

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da halk, yeni yıla büyük coşkuyla girdi

Başkentin merkezi noktalarından Bundaran HI Meydanı’nda toplanan yüz binlerce kişi, havai fişek gösterisi eşliğinde 2018'i karşıladı.

Avusturya

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yeni yıl dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Viyana Belediyesince, "eski şehir" olarak da bilinen birinci bölge trafiğe kapatıldı, belediye binası ve devlet opera binasının önü ile Stephan Meydanı'nda konserler gerçekleştirildi.

Çok sayıda turistin de katıldığı kutlamalarda, havai fişek gösterileri düzenlendi.

Kaynak: TRT Haber / AA