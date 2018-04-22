Dünyada 23 Nisan coşkusu

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesine bağlı Tutin şehrinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle "Balkanlarda 23 Nisan" etkinliği düzenlendi.

Bayrampaşa Belediyesi ve Sancak Eğitim Merkezi tarafından Tutin'de faaliyet gösteren Merhamet Yardım Kuruluşunun iş birliğinde düzenlenen etkinlikte bin 500 çocuğa okul araç gereçlerinden oluşan paketler dağıtıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, törende yaptığı konuşmada, tüm çocukların bayramını kutladı.

Stockholm

İsveç Türk Gençlik Federasyonu (TUF) tarafından Kungstredgarden (Kralın Bahçesi) Parkı'nda düzenlenen kutlamaya Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, eski İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, eşi AP Milletvekili Anna Maria Corazza Bildt ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

AP Milletvekili Anna Maria Corazza Bildt de ''Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorum. Onlarca dostum var. Gaziantep'te, Kilis'te sığınmacı merkezlerini gezdim. Türkiye, 3 milyon Suriyeli sığınmacıya çok iyi bakıyor. Bundan dolayı Türkiye'ye minnettarız.'' dedi.

Pakistan

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Pakistanlı ve Türk çocuklar bir araya geldi.

İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile eşi Zlatmira Yurdakul'un ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Pakistan'da yaşayan Türklerin yanı sıra çok sayıda Pakistanlı çocuk ve aileleri katıldı.

Yurdakul, etkinlik sırasında koltuğunu temsili olarak Pakistanlı ve Türk çocuklara devretti.

Etkinlik çerçevesinde çocuklar ve aileleri için oyunlar, kukla gösterisi ve yarışmalar düzenlendi. Yurdakul ve eşi, yarışmalara ve oyunlara katılan çocuklara hediyeler verdi.

Gürcistan

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programa katılım yoğundu. Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, "Biz bugün gerçekten kutlu bir gün yaşıyoruz, gurur verici bir gün yaşıyoruz ama en önemlisi çocuklarımız açısından bir bayram yaşıyoruz." dedi.

Büyükelçi Yazgan herkesin Türk ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Etkinlikte TMV Tiflis okulu öğrencileri ile Gürcü Halk Dansları Topluluğu Erisiyon konser verdi.

Avustralya

Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği tarafından başkentteki Atatürk Anıtı ve büyükelçilik yerleşkesinde program düzenlendi. Büyükelçi Vakur Gökdenizler'in Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ve saygı duruşuyla başlayan törene başkentte yaşayan Türk çocukları katıldı.

Anıttaki törenin ardından büyükelçilik yerleşkesinde devam eden kutlamalar sırasında öğrenciler, halk oyunlarından örnekler sundu.

Canberra'daki kutlamalar, Büyükelçi Gökdenizler'in makamını çocuklarla paylaşmasının ardından sona erdi. Avustralya'daki 23 Nisan kutlamaları, yarın da Sidney Başkonsolosluğunda düzenlenecek törenle devam edecek.

Özbekistan

Taşkent Türk Okulu halk oyunları ekibi ile Özbek Müzik ve Sanat Okulları dans gösterileri yaptı, şarkı ve türküler seslendirdi.

Festivale katılan tüm çocuklara "23 Nisan Çocuk Şenliği" yazılı tişörtler, şapkalar ve hediyeler verildi, katılımcılara da Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi.

Kaynak: AA