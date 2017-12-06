Dünyada 17 milyon bebek zehirli hava soluyor

UNICEF raporunda, 17 milyon bebeğin, hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen uluslararası sınırın en az 6 kat fazlasının etkili olduğu bölgelerde yaşadığı belirtildi.

Uydu görüntüleri, zehirli havaya maruz kalan bebeklerden 12,2 milyonunun Güney Asya'nın hava kirliliğinden en fazla etkilenin bölgelerinde yaşadığını ortaya koyuyor.

Raporda, uluslararası hava kirliliği sınırının 6 katından fazlasına maruz kalan bebeklerden 4,3 milyonunun da Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde yaşadığı kaydedildi.

Solunan zehirli havanın bebeklerin beyin gelişimine zarar verebileceğine dikkat çekilen raporda, bebeklerin beyin gelişimi için hayatlarının ilk bin gününün önemi vurgulandı.

Raporda, kirli havadaki partikülleri solumanın küçük çocuklarda beyin dokusuyla bilişsel gelişime zarar verdiğine ve bu durumun çocukları yaşamları boyunca etkilediğine dikkat çekildi.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, “Kirli hava bebeklerin gelişmekte olan akciğerlerine zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda gelişmekte olan beyinlerine de kalıcı zararlar veriyor ve böylece geleceklerini de etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

Lake, "Çocukları hava kirliliğinden korumak, sadece çocuklara fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda, sağlık giderlerinin azalmasını, üretkenliğin artmasını ve herkes için daha güvenli, daha temiz bir ortam oluşmasını sağlayarak toplumlarına da fayda sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hava kirliliğinin bebeklerin gelişmekte olan beyinleri üzerindeki etkisini azaltmak için atılacak acil adımların ana hatlarıyla belirtildiği rapor, ebeveynleri de çocuklarını tütün ürünleri ve ocaklar dahil zararlı dumana maruz kalmasını engellemek için bir an önce gerekli adım atmaları konusunda uyardı.

AA