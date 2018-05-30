Dünyada 1,2 milyar çocuk risk altında

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children dünya çocuklarının yaşam koşulları hakkında rapor hazırladı.

Rapora göre, 1 milyar çocuğun yoksulluk, 240 milyon çocuğun çatışma, 575 milyon kız çocuğunun da kızlara yönelik ayrımcılık riski taşıyan ülkelerde yaşadığı kaydedildi. Raporda, 1,2 milyar çocuğun 3 riskten biriyle, toplamda 20 ülkede yaşayan 153 milyon çocuğun da her 3 riskle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İstatistiklerin bir yıl öncesine göre daha iyi durumda olduğu ifade edilirken, risklerin artmasına, yardımların gereken yerlere hızlı bir şekilde ulaşmamasının neden olduğu vurgulandı.

Ülkelere göre yapılan araştırmada ise çocukların korunması konusunda en iyi olan 5 ülke sırasıyla, Singapur, Slovenya, Norveç, İsveç ve Finlandiya olarak belirlendi.

Kaynak: AA