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Dünyaca ünlü futbolcu Liberya’ya Cumhurbaşkanı oldu

Futbolun unutulmaz isimlerinden George Weah, ülkesi Liberya'da yapılan seçimler sonucunda Cumhurbaşkanı oldu.

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Dünyaca ünlü futbolcu Liberyaya Cumhurbaşkanı oldu

Ballon d'Or ve Dünyanın En İyi Futbolcusu ödüllerini alan tek Afrikalı oyuncu George Weah, ülkesi Liberya'da yapılan seçimler sonucunda Cumhurbaşkanı oldu.

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra politikaya atılan eski futbolcu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 19 aday ile yarıştı. Weah, 2 milyon oy kullanılan seçimler sonunda da Cumhurbaşkanı seçildi. Weah, 12 yıldır ülkeyi yöneten Nobel Barış ödüllü Ellen Johnson-Sirleaf’ın yerini alacak.

Liberya'da 6 yılda bir yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2005 ve 2011 yıllarında aday olan George Weah seçimleri kazanamamıştı.

George Weah, tüm zamanların en büyük Afrikalı oyuncularından biri ve kuşağının en iyi futbolcularından biri olarak görüldü. 1995'te FIFA Dünya Oyuncusu seçildi ve Ballon d'Or ödülünü kazanan ilk Afrikalı oyuncu oldu. 1989, 1994 ve 1995 yıllarında, Yılın Afrkalı Futbolcusu seçilen Weah, 1996 ise Yüzyılın Afrikalı Futbolcusu seçildi.

Profesyonel futbol hayatının 14 yılını Fransız, İtalyan ve İngiliz takımlarında oynayarak geçiren Wesh, Monako, PSG, AC Milan, Chelsea, Manchester City ve Olympic Marselle gibi takımlarda oynadı.
 

Etiketler: George Weah, liberya, Liberya Cumhurbaşkanı George Weah
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