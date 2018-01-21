Dünya Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşuyor

Birçok uluslararası medya kuruluşu "Zeytin Dalı Harekatı"nı manşetten verdi. Operasyonun her ayrıntısı da dünya basının takibinde.

The New York Times

"72 Türk Jeti Suriye’de ABD Destekli Militanları Bombaladı"

The Wall Street Journal

"Türkiye Suriye’de Kürt Hedeflere Hava Saldırısı Başlattı"

AP

"Türk Savaş Uçakları Afrin'i Bombalıyor"

The Washington Post

"Türkiye Suriye’de ABD Destekli Kürt Savaşçılara Karşı Hava Saldırıları Başlattı"

Reuters

"Sınır Kenti Vurulduktan Sonra Türkiye, Suriye’nin Kuzeyinde Topçu Ateşine Devam Etti"

The Telegraph

"Türkiye, ABD Destekli Kürt Güçlerin Kontrolündeki Suriye Şehrine Yönelik Harekat Başlattı"

Der Spiegel

"Türklerin “Zeytin Dalı" Operasyonu"

Le Monde

"Türkiye, Suriye’de Kürt Bölgesi Afrin’e Askeri Operasyon Başlatıyor"

Liberation

"Türkiye, ABD’nin Müttefiki Kürtlere Karşı Suriye’de Kara Harekatı Başlatıyor"

AFP

"Suriye, Afrin’e Saldırı Konusunda Ankara Tarafından Haberdar Edildiğini Reddediyor"

İzvestia

"Türkler Kürtlere “Zeytin Dalı” Uzattı"

Regnum

"Türk Tankları Afrin’de"

The Jerusalem Post

"ABD, Suriyeli Kürtlere İhanet mi Edecek?"

Haaretz

"Bir Sonraki Türkiye-Kürt Savaşı Washington’da Yaşanacaktır"

Fars

"Suriye Topraklarından Türkiye’nin Sınırdaki Şehri Kilis’e Dört Roket Atıldı"

Kaynak: TRT Haber

