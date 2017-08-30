  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Dünya şampiyonu atlet saldırıya uğradı

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre erkekler yarışını birincilikle tamamlayan Fransız atlet Bosse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya uğradığını açıkladı.

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Dünya şampiyonu atlet saldırıya uğradı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 8 Ağustos'ta yapılan 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre erkekler yarışını birincilikle tamamlayarak Fransa'ya şampiyonluğu taşıyan Pierre-Ambroise Bosse, tatilini geçirdiği Batı Fransa'da saldırıya uğradığını ve sezonu kapattığını açıkladı.

Şampiyon atlet, kişisel Facebook adresinden yaptığı açıklamada, cumartesi günü bir gazinonun parkında saldırıya uğradığını belirtti.

Fransa'nın batısında bulunan Bordo yakınlarındaki Arcachon'da meydana gelen saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini aktaran Bosse, "3 kişinin vahşi saldırısına maruz kaldım. Saldırı, yüzümde çok sayıda kırığa, iş göremezlik raporuna ve tahmin edilemeyecek derecede moral bozukluğuna neden oldu." ifadesini kullandı.

Bosse, saldırıda aldığı yaralar nedeniyle kendisi için bugünden itibaren sezonun sona erdiğini söyledi.

Saldırganların olaydan sonra kayıplara karıştığını aktaran yerel Sud-Ouest gazetesi, pazar günü sabaha karşı bir gazinonun araç parkında meydana gelen olay hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Gazete, eğlence mekanından ayrılmak üzere olan Bosse'un fotoğraf çektirmek isteyen birkaç kişinin isteğini kabul ettiğini, çekim sonrasında aracına binen şampiyon atletin daha sonra aracından inerek kavgaya tutuştuğunu aktardı.

Gazete ayrıca saldırıya çok sayıda kişinin katıldığını ve saldırganların şampiyon atleti linç etmeye çalıştığını ileri sürdü.

İngiltere'de 4-13 Ağustos'ta düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Fransa adına yarışan Bosse, erkekler 800 metre yarışında 1.44.67'lik derecesiyle ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Etiketler: Dünya Atletizm Şampiyonası, Pierre-Ambroise Bosse, fransa, saldırı
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