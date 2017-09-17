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Dünya Sağlık Örgütü'nden Libya'ya acil tıbbi yardım

Libya'nın Sebha kentine gönderilen yardımların, yaklaşık 100 bin vatandaşın 3 aylık sağlık ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

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Dünya Sağlık Örgütünden Libyaya acil tıbbi yardım

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Libya'nın güneyindeki Sebha kentine, yaklaşık 100 bin vatandaşın 3 aylık ihtiyacını karşılayacak acil tıbbi yardım gönderdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Libya'daki DSÖ ofisi, Sebha'ya 10 grup şeklinde acil tıbbi yardım malzemesi gönderdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kente gönderilen acil yardımların yaklaşık 100 bin vatandaşın 3 aylık sağlık ihtiyacını karşılayacağı ifade edildi.

Libya, Muammer Kaddafi dönemine son veren 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından siyasi istikrarsızlık ve rakip gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Etiketler: Libya, Dünya Sağlık Örgütü, acil tıbbi yardım
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