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Buradasınız : » » Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi 100 ülkenin temsilcilerini bir araya getirecek

Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi 100 ülkenin temsilcilerini bir araya getirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği "Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi" 100 ülkeden 250 davetlinin katılımıyla 16 Nisan'da İstanbul'da başlayacak.

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Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi 100 ülkenin temsilcilerini bir araya getirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 16-19 Nisan'da düzenlenecek zirvenin açılış oturumu, 16 Nisan'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Dini idare başkanları veya temsilcileri ile alanda çalışma yapan akademisyen, aktivist, gazeteci ve yazarların katılacağı zirvede, Müslüman azınlıklarla Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının "yeniden ihya ve inşa edilmesi" amaçlanıyor.

Zirvede, Müslüman azınlıkların yaşadığı bölgelerin temel sorunlarının da ele alınması, sorunların çözüm yolları müzakere edilmesi, din eğitimi ve din hizmetleri alanlarında var olan iş birliklerinin daha ileri seviyelere taşınması hedefleniyor.

Açılış oturumunun ardından "Geçmiş ve Gelecek Perspektifinde Azınlık Müslümanlar" başlıklı panelin gerçekleştirileceği zirvede, ikinci gün çalışmaları kapsamında, "Müslüman Azınlıkların Temel Hak ve Özgürlükleriyle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Özeleştirel Yaklaşımla Azınlık Müslümanlar: Tefrika, Yetersiz Eğitim, Siyasi Temsil Eksikliği, Radikalizm, İçe Kapanıklık" başlıklı oturumlar yapılacak.

Zirvenin üçüncü gününde, "Müslüman Azınlıkların Din Hizmetleri, Din Eğitimine İlişkin İhtiyaç ve Talepleri" ve "Müslüman Azınlıkların Dini Yayınlara İlişkin İhtiyaç ve Talepleri" oturumları düzenlenecek.

Zirvenin son gününde ise sonuç bildirgesinin okunmasının ardından davetlilerle İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: dünya müslümanlar zirvesi, Diyanet İşleri Başkanlığı
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