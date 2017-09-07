Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İslam dünyasına "Arakan" çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik katliamlara karşı İslam dünyası ve Arap ülkelerine harekete geçme çağrısında bulundu.

Karadavi yaptığı yazılı açıklamada, "Myanmar'daki kardeşlerinden Allah katında sorumlu olan, Allah'ın bu pasiflikten dolayı hesaba çekeceği Arap ve İslam ülkelerine sesleniyorum. İslam ülkeleri, eğer isterse zalim Myanmar hükümetine uluslararası ilişkilerini kullanarak ekonomik ve siyasi baskı yapabilir." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, "Diğer bazı azınlıkların büyük devletlerden ilgi bularak, Myanmar hükümetini kendileriyle uzlaşma yoluna gitmeye zorladığını gördük. İslam dini bize onlarla beraber savaşarak da olsa zulmü ve saldırıları yok etmek için mazlum kardeşlerimize yardım etmeyi emreder." ifadelerine yer veren Karadavi, katliamı durdurmak için İslam ülkelerini adım atmaya çağırdı.

Türkiye'nin tutumuna övgü

Öte yandan Türkiye'nin Rohingya Müslümanlarına yönelik tutumundan övgüyle söz eden Karadavi, "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını, aktif diplomasisini ve önemli rolünü selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadavi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın beraberindeki heyetle Arakanlı Müslümanların Myanmar'dan kaçarak sığındığı Bangladeş'e gitmesini hatırlatarak, Rohingya Müslümanlarının yaralarını sarmak ve acılarını gidermek için yapılan bu çalışmaların önemini vurguladı.

Arap ülkelerinin tutumunu eleştiren Karadavi, kendi aralarındaki anlaşmazlıklar ve önemsiz konularla meşguliyetin Arap ülkelerini Müslüman kardeşlerine yönelik sorumluluğundan alıkoyduğunu kaydetti.

Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.