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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden "geri dönüş" mesajı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Filistin halkının geri dönüş hakkından ya da Filistin'in bir karış toprağından vazgeçmenin söz konusu olmadığını söyledi.

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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden &quot;geri dönüş&quot; mesajı

Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsrail'in kuruluşu olan Nekbe'nin 70. yılı münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

“Filistin, farklı tarafları bir araya getiren tek sancaktır”

Karadaği açıklamasında, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin Filistinlilerin evlerine dönme hakkı saklıdır ve Müslümanların bu konu üzerine eğilmesi gerekmektedir. Filistin, farklı tarafları bir araya getiren tek sancaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Nekbe'nin 70. yılında Filistin davasına ve hakkımıza bağlı kalacağımıza, teslimiyete karşı çıkacağımıza dair verdiğimiz yemini tazeleyelim." ifadesini kullanan Karadaği, Filistin halkının geri dönüş hakkından ya da Filistin'in bir karış toprağından vazgeçmenin söz konusu olmadığını kaydetti.

"Nekbe"

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

Kaynak: AA

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