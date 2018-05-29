Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Gazze çağrısı

İsrail ordusu Filistinlileri hedef almaya, gün geçtikçe katliamlarına bir yenisini daha eklemeye devam ediyor.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Filistinlilere yaptığı saldırılarının insanlığa karşı büyük bir suç olduğunu söyledi.

"Siyonist politikalara karşı harekete geçin"

Bu suçlar karşısında sessiz kalınmaması gerektiğinden bahseden Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze'deki İsrail ablukasının kaldırılmasını istiyor.

Ayrıca tüm Müslümanlara Filistin halkının acılarını dindirmek için çalışma, din adamlarına ve dini kurumlara da bölgedeki "siyonist politikalara" karşı harekete geçme çağrısı da yaptı.

Filistinliler aylardır İsrail kurşunlarının hedefinde

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri barışçıl gösteriler yapıyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

110'dan fazla şehit, binlerce yaralı

Gösterilerin başından bu yana İsrail askerleri, aralarında gazeteciler ve çocukların da bulunduğu 110'dan fazla Filistinliyi şehit etti, binlerce Filistinli yaralandı.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı.

Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye abluka aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA