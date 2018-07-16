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Dünya Kupası'nda Rusya'ya 25 milyon siber saldırı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Futbol Şampiyonası boyunca ülkesindeki bilgi altyapısına yaklaşık 25 milyon siber saldırı yapıldığını açıkladı.

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Dünya Kupasında Rusyaya 25 milyon siber saldırı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 FIFA Dünya Kupası Uluslararası Güvenlik İşbirliği yetkilileriyle yaptığı toplantıda, 34 ülkeden özel kuvvetlere mensup yaklaşık 130 temsilcinin Dünya Futbol Şampiyonası’nın güvenliğini sağlama çalışmalarına dahil olduğunu belirtti.

İki milyondan fazla kişinin ve yaklaşık 200 binanın şampiyonaya hazırlık sırasında denetlendiğini aktaran Putin, 194 yerde 400’den fazla denetimde radyasyon, kimyasal, biyolojik ve patlayıcı kontrollerinin yapıldığını söyledi.

Putin, şampiyona boyunca ülkesindeki bilgi altyapılarına siber saldırılar düzenlendiğini açıklayarak, "Dünya Futbol Şampiyonası boyunca Dünya Kupası ile bağlantılı, Rusya'nın bilgi altyapısına yönelik yaklaşık 25 milyon siber saldırı ve diğer suç eylemi etkisiz hale getirildi" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: vladimir putin, Siber saldırı, rusya, Dünya Şampiyonası
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