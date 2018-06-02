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Dünya Kupası ışık şovu, Moskova'yı aydınlattı

Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında Moskova'nın merkezinde yapılan ışık şovu, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

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2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'da kupa etkinlikleri ülkenin dört bir yanında devam ediyor.

Moskova merkezinde bulunan Manzeh Sergi ve Ticaret Merkezi'nde yapılan 10 dakikalık görüntü, renkli anlara sahne oldu. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: rusya, ışık şovu, Dünya Kupası
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