Dünya Kupası ışık şovu, Moskova'yı aydınlattı

2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'da kupa etkinlikleri ülkenin dört bir yanında devam ediyor.

Moskova merkezinde bulunan Manzeh Sergi ve Ticaret Merkezi'nde yapılan 10 dakikalık görüntü, renkli anlara sahne oldu.

Kaynak: Reuters