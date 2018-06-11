Dünya Kupası için Rusya'da üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor

2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkede güvenlik önlemleri titizlikle yürütülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bu organizasyon, Rusya'nın başarılarını sergilemek ve uluslararası saygınlığını pekiştirmek için uzun zamandır beklenen bir fırsat olarak görülüyor.

Rus lider, turnuvanın güvenliğini gündeminin üst sıralarına koyarak kara, deniz veya havadaki olası tehditleri ortadan kaldırmak için tüm önlemlerin alınmasını istedi.

Moskova'daki son tatbikatlarda, Rusya'nın Acil Durumlar Bakanlığı yangın, bombalama ve diğer can kayıpları senaryoları üzerinden hazırlık yaptı.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirlerin yakınındaki deniz limanları, potansiyel tehlikeli yük taşıyan gemilere 25 Temmuz'a kadar kapatıldı.

Rusya genelinde büyük otomobil fabrikalarının ve diğer endüstriyel tesislerin faaliyetleri de gözden geçirildi.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rus şehirlerinden biri olan Volgograd'ın Belediye Başkanı Andrei Kosolapov, şehrin tamamının güvenli olduğunu söyleyerek, "Gerekli tüm düzenlemeleri ve düzeltmeleri yaptık. Güvenlik hizmetlerinin yanı sıra Volgograd vatandaşları da güvenlik konusuna her zaman dikkat ediyor. Diğer ülkelerdeki diğer şehirlerdeki önceki Dünya Kupalarından örnek aldık. Eminim tarihin en iyi Dünya Kupası olacak" dedi.

Kaynak: Reuters, AP