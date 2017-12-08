Dünya Kudüs için AYAKTA

Washington yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması İslam dünyasını ayağa kaldırdı.

İslam ülkelerinde Cuma namazı çıkışında protesto gösterileri düzenlendi.

Malezya

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki Müslümanlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Kuala Lumpur'da yaşayan Müslümanlar, Tabung Haji Camisi’nde kılınan cuma namazında Filistin için dua etti.

Namazdan sonra sloganlar atarak ABD Konsolosluğuna yürüyen yaklaşık 2 bin kişi, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Ellerinde “Kudüs’e dokunma”, “Trump haddini bil” ve “Özgür Filistin” yazan dövizler taşıyan göstericiler, ABD aleyhine sloganlar atarak tekbir getirdi.

Polis, ABD Konsolosluğu önünde geniş güvenlik önlemleri aldı, yolları trafiğe kapattı.

Güvenlik engelini aşmaya çalışan bazı göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Endonezya

Endonezya'da da Müslümanlar Kudüs'ün başkent olarak tanınmasını protesto etti.

Açe'deki Büyük Baiturrahman Camii önünde toplanan Endonezyalılar, Filistin bayraklarıyla ABD’nin Cakarta Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Gruptakiler tekbir getirerek, "Kudüs Müslümanlarındır", "ABD ve İsrail’i lanetliyoruz" ve "Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmiyoruz’’ sloganları attı.

Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğu yazan dövizler taşındı.

Bangladeş

Bangladeş'in başkenti Dakka'da ise binlerce Müslüman Büyük Cami'de toplandı.

Trump'ın posterlerini yakan göstericiler, Trump aleyhinde sloganlar attı.

İran

İran'da da ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi.

Gösterilerde Trump'ın ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketi yakıldı, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

AA