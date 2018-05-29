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Dünya Kereste Kesme Şampiyonası'nda kıyasıya mücadele

Dünya Kereste Kesme Şampiyonası'na, Fransa'nın Marsilya şehri ev sahipliği yaptı. Sporcular keresteleri en hızlı kesmek için kıyasıya yarıştı, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

29 Mayıs 2018 Salı 15:10





