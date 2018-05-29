Dünya Kereste Kesme Şampiyonası'nda kıyasıya mücadele

Fransa Marsilya'da gerçekleştirilen Dünya Kereste Kesme Şampiyonasında, dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı.
Elektrikli testereyle kütükleri kesmeye başlayan yarışmacılar, ardından balta kategorisine geçti.
Birbirinden güçlü yarışmacılar, el testeresi bölümünde oldukça zorlandıkları gözlendi.
Kanadalı sporcu Stirling Hart, son bölümdeki atağıyla yarışmada birinci olmayı başardı.
Şampiyonayı, Yeni Zelandalı Jason Wynyard ikinci, Avustralya'lı Mitch Argent ise üçüncü sırada tamamladı.
Kaynak: TRT Haber