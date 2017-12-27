Dünya karikatüristleri Kudüs'ü çizdi

Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından ‘Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması’nın bu yıl ilki düzenlendi.

Kudüs konusunda farkındalık oluşturması amaçlanan ve başvuruları Eylül'de başlayan yarışmaya, 39 ülkeden 232 kişi, 642 eserle katıldı.

Bu yıl Endonezya'dan Jitet Kustana'nın birinciliği kazandığı yarışmanın, her yıl Kudüs ana başlığında farklı konular işlenerek devam etmesi planlanıyor.

Yarışmada finale kalan karikatüristler, Kudüs hakkındaki görüşlerini ve Kudüs karikatürlerini AA muhabiriyle paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararından önce başlayan yarışmanın finalistleri, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanan kararı eleştirdi.

Yarışmanın koordinatörü, karikatürist Ahmet Altay, insanlığın Kudüs'te doğduğunu ve Kudüs'ün bütün semavi dinlerin ortak kutsalı olduğunu söyledi.

Altay, Kudüs'ün insanlık için önemli bir yer olduğuna işaret ederek, "Bir sorun var orada. Bu sorunu nasıl aşabiliriz, sadece diplomasiyle, siyasetle mi? Hayır. Bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Dedik ki 'Ne yapabiliriz? Uluslararası anlamda herkesin derdini çizgiye dökmesini sağlayabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Yarışmayla. Bu senenin şöyle bir özelliği var, Kudüs'ün fethinin 500’üncü elimizden çıkışının da 100’üncü senesi." ifadelerini kullandı.

Belirli bir konu üzerinden açılan yarışmalara katılımın genelde çok düşük olduğunu aktaran Altay, bu yarışmaya katılımın ise beklenenin üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.

"Hiçbir din, insanların birbirine kötü davranması için sebep olamaz"

Birçok fedakarlık yaparak bu yarışmayı düzenlediklerine dikkati çeken Altay, "Bu yarışmayı yapmaya karar verdiğimizde, ortada Trump'ın açıklamaları da şu anki konjonktürel durum da yoktu." dedi.

Yarışmaya 3 eserle katılan ve birinci olan Endonezyalı karikatürist Kustana da 3 yıldır ülkesindeki bir mizah dergisinde karikatürist olarak çalıştığını dile getirdi.

Kustana, karikatürlerinin Kudüs'e barış getirmesini umduğunu belirterek, "Gökkuşağı tek bir renkten değil, birçok renkten oluşur ve farklı renkler barışı sağlar. Trump'ın Kudüs'ü tekilci bir şekilde İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi korkutucu. Bu, kabul edilemez. Hiçbir din, insanların birbirine kötü davranması için sebep olamaz. Çünkü hayat güzeldir." değerlendirmesinde bulundu.

İbadetin koruyuculuğuna vurgu yapan eseriyle yarışmada 3. olan Serpil Kar ise 30 yıldır sanat eğitmeni olduğunu ve çizerlik yaptığını anlattı.

Kudüs'ün bütün Müslümanların ortak değeri olduğuna vurgu yapan Kar, "Karikatür size birçok şeyi anlatıyor. Müslümanların çektiği çile Filistin'de yıllardır devam ediyor, kanayan bir yara. Çok dille anlatılabilir, karikatürle tüm dünyaya ulaşabilirsiniz. Özellikle bu konuyu ele almak istedim o yüzden." diye konuştu.

"Birçok genç Filistin'in yanında savaştı"

"Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü"nü kazanan Fethi Gürcan Mermertaş da Kudüs ve Filistin konusunda Müslümanların hassas olduğunun altını çizerek, "1967'de ilk İsrail-Filistin savaşı başladığında birçok genç gittiler ve orada Filistin'in yanında savaştılar. O dönemden beri bir hassasiyet hissediyorum ben Filistin'e karşı. Böyle bir fırsat bulunca da tabii severek katıldım." dedi.

"Naci el-Ali Özel Ödülü"nü kazanan Lübnanlı Anas Ellakis ise "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın karikatüristlerin hislerini paylaştığı çok özel bir yarışma olduğunu vurguladı.

Müslümanların çok duygusal olduğunu belirten Ellakis, "Müslümanlar Kudüs'ü, eskiden olduğu gibi şimdi de çok sever. Belki bu ülkelerin hükümetleri Kudüs'e vermeleri gerekeni vermiyorlar ama insanlar kendi duygularını çizim, yazı, tiyatro ya da genel sanat yoluyla ifade edebilir. Bence bu konunun her zaman hatırlanması çok önemli." yorumunu yaptı.

"2. Abdulhamid Han Özel Ödülü"ne layık görülen İran'dan Hassan Omidi, yarışmaya çok istekli bir şekilde katıldığını söyleyerek, şunları dile getirdi:

"Ümit ederim ki bu yarışma her sene devam eder. Aslında Kudüs tüm Müslümanların mirası ve ilk kıblesidir ama maalesef bugün Siyonistlerin işgali altındadır. Umarım sanatçılar ve karikatüristler eserleriyle Filistin halkının mazlum sesini tüm dünyaya duyurabilirler."

"Mirasımız Derneği Özel Ödülü"ne sahip olan Endonezyalı Didie Sri Widiyanto ise yarışmanın önemine değinerek, "Bu yarışma çok önemli. Çünkü Trump'ın başkent çıkışından daha önce başladı. Kudüs'ün diniyle ilgilenmiyorum, ben sadece çiziyorum. Kudüs hakkındaki düşüncemi bir ud çizerek anlatmaya çalıştım." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

