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Dünya genelinde silahların yüzde 40’ı ABD'deki sivillerin elinde

Bağımsız araştırma kuruluşu "Small Arms Survey"in silahlarla ilgili küresel çalışması, bireysel silahlanmanın her geçen gün endişe verici düzeyde arttığını ortaya koydu.

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Dünya genelinde silahların yüzde 40ı ABDdeki sivillerin elinde

Silahlarla ilgili yapılan bu çalışmaya göre dünya genelinde 1 milyardan fazla ateşli silah bulunduğu tahmin ediliyor. Son 10 yılda bireysel silahlanmadaki artış ise yüzde 17.

Gelişmiş ülkelerde bireysel silahlanma daha yüksek. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda başı çekiyor. Dünya genelindeki silahların yüzde 40’a yakını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sivillerin elinde.

Ülkede sivillere ait silah sayısı, nüfusun üzerinde. Her 100 kişiye 121 silah düşüyor. Yani 393 milyon silah, sivillerin elinde patlamaya hazır bekliyor. Bireysel silahlanmanın çok kolay olduğu ülkede her gün ortalama 100 kişi ateşli silahlar nedeniyle ölüyor.

ABD'yi 71 milyon bireysel silahla Hindistan ve 50 milyon silahla Çin takip ediyor.

Listenin en alt sıralarında bulunan Endonezya, Japonya ve Malawi'de ise 100 kişiye bir silah bile düşmüyor.

Dünya genelindeki silahların yüzde 85'ini oluşturan 857 milyon silah, siviller, özel güvenlik şirketleri, devlet dışı silahlı gruplar ve çetelerin elinde bulunuyor.

Kaynak: AFP

Etiketler: Small Arms Survey, silah, Bireysel silahlanma, abd
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