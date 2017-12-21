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Buradasınız : » » Dünya genelinde doğal felaketlerin bilançosu 306 milyar dolara çıktı

Dünya genelinde doğal felaketlerin bilançosu 306 milyar dolara çıktı

Doğal felaketlerin yol açtığı zararın bilançosu bir önceki yıla oranla bu yıl yüzde 63 arttı. Felaketlerin maliyeti 2016'da 188 milyar dolar iken, 2017'de 306 milyar dolara çıktı.

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Dünya genelinde doğal felaketlerin bilançosu 306 milyar dolara çıktı

İsviçreli bir sigorta şirketi’nin araştırmasına göre, doğal felaketlerin yol açtığı zararın bilançosu bir önceki yıla oranla bu yıl yüzde 63 arttı. Felaketlerin maliyeti 2016'da 188 milyar dolar iken, 2017'de 306 milyar dolara çıktı

Dünyadaki doğal felaketlerin neden olduğu zararın maliyetinin 2017'de 306 milyar dolar olduğu bildirildi.

Karayipler'de ve ABD'nin güneyinde etkili olan Harvey, Irma ve Maria kasırgaları, Meksika'daki depremler ile Kaliforniya'daki yangınlar nedeniyle doğal felaketlerden en fazla Amerika kıtası etkilendi.

Felaketlerin maliyetinde büyük artış görülmesine rağmen, neden olduğu can kaybında büyük bir artış yaşanmadı.
2017 yılı içerisinde yaşanan doğal felaketlerde, 11 binden fazla insan yaşamını yitirdi ya da kayboldu.

Şirketin araştırma birimi Sigma, 2017'de 136 milyar dolar değerinde sigortalı mal kaybı olduğunu, bunun geçen yılki sigortalı kaybın 2 katı olduğunu tespit etti.

2017 yılı içerisinde yaşanan en büyük doğal afetler olan Harvey, Irma ve Maria kasırgaları ise 93 milyar dolar sigortalı mal kaybına yol açtı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: maria, Irma, harvey, dünya, doğal afet
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