Dünya felaketlerle boğuşuyor

Fransa ve Portekiz’in ormanları kül oldu, Almanya selle boğuşuyor. Ülkenin kuzeybatısında etkili olan yağışlar nehirleri taşırdı. Bir çok bölge su altında kaldı.
MİT tırları davasında yeni iddianame kabul edildi
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İllerin milletvekili sayısı yeniden düzenlendi
Başbakan Yıldırım Alman firmalarının yöneticileriyle buluştu
'Sicil affı' başvurusunda son gün
Şenol Güneş'ten 'Milli Takım' açıklaması
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