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Dünya Bankası'ndan Mısır'a kredi

Dünya Bankasının Mısır ile geçen yıl yaptığı 3 milyar dolarlık kredi anlaşmasının 1 milyar dolarlık ikinci dilimini serbest bırakmasının ardından imzalar atıldı.

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Dünya Bankasından Mısıra kredi

Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Seher Nasr ile Dünya Bankası'nın Mısır, Yemen ve Cibuti Bölge Müdürü Esad Alim, 3 milyar dolar tutarındaki kredinin ikinci diliminin hazine hesaplarına girmesi için anlaşmayı imzaladılar.

Dünya Bankasının onayladığı 1 milyar dolarlık ikinci kredi dilimi salı günü serbest bırakılacak. Söz konusu kredinin aynı miktardaki ilk dilimi geçen eylül ayında serbest bırakılmıştı.

Mısır ile Dünya Bankası, geçen aralık ayında yüzde 1,68 faizle 35 yıl içinde ödenmek üzere 3 yıllığına 3 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalamıştı. AA

Etiketler: Dünya Bankası, mısır, kredi anlaşması, ikinci dilim
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