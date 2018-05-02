Dünya askeri silahlanma için 1.7 trilyon dolar harcadı

Rapora göre, Çin'in askeri harcamalarında artış devam ederken, ABD sabit kaldı ve zirvedeki yerini korudu. Rusya ise, 1998 yılından bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Almanya'nın savunma harcamaları 44 milyar 300 milyon dolarla 1999 sonrasının en yüksek düzeyine çıktı.

ABD, Çin'in 2,2 katı harcadı

ABD'nin 2017 yılı savunma bütçesi 610 milyar dolarla dünya genelinde savunmaya yapılan yatırımların üçte birini oluşturdu. ABD'nin savunma bütçesi, ikinci sıradaki Çin'in yaptığı askeri harcamaların 2,2 katını buluyor.

Rusya'da yüzde 20 azalma

Rapora göre, Rusya askeri harcamalarını bir yılda yüzde 20 oranında azaltarak 66 milyar 300 milyon dolara indirdi. Raporda Rusya'nın savunma bütçesindeki azalmanın ekonomik durumla ilişkisi olduğu belirtildi.

Avrupa'da silahlanmanın zirvesinde Fransa var

Avrupa'nın toplam savunma harcamaları 2017'de bir yıl öncesine göre yüzde 2,2 oranında geriledi. Savunmaya en fazla kaynak ayıran Avrupa ülkeleri arasında Fransa 57 milyar 800 milyon dolarla 6'ncı, İngiltere ise 47 milyar 200 milyon dolarla 7'nci sırayı aldı.

Asya'da gerilen tansiyon silah satışına da etki etti

Asya ülkeleri Çin'le aralarındaki gerginlik nedeniyle savunma harcamalarını on yılda yüzde 59 oranında artırdı. NATO'nun 29 ülkesi ise, 2017 yılında savunmaya toplam 900 milyar dolar harcadı. Bu meblağ savunma için yapılan küresel harcamaların yüzde 52'sine tekabül ediyor.

En fazla kaynak ayıran ülke Suudi Arabistan

Savunmaya yapılan harcamalar dünya genelinde gayrı safi hasılanın yüzde 2,2'sine yükseldi. Böylece kişi başı savunmaya harcanan miktar 230 dolara çıktı. Bu rakam ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor.

Milli gelirinden savunmaya en fazla kaynak ayıran ülkelerin başında yüzde 10 oranıyla Suudi Arabistan geliyor. Savunma bütçesinin en düşük olduğu Japonya, gayrı safi milli hasılasının sadece yüzde 0,9'unu savunmaya harcadı. Almanya'da bu oran yüzde 1,2 oldu.

ABD, NATO ülkelerinden, milli gelirinin yüzde 2'sini savunmaya ayırmalarını talep ediyor.

Kaynak: TRT Haber