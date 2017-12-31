Dünya 2018'i coşkuyla karşıladı

Avustralya’daki yeni yıl kutlamaları kapsamında ülkenin iki büyük kenti Sydney ve Melbourne, renkli havai fişek gösterilerine sahne oldu.

Pasifik bölgesinde yer alan ülkeler Kiribati, Tonga, Samoa ve Yeni Zelanda’nın ardından yeni yıla giren Avustralya’daki gösterilerde yaklaşık 20 ton havai fişek, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

İki kentte bu gösterileri yaklaşık 2 milyon kişi yerinde izledi.

Sydney’deki gösterileri 1,6 milyon kişi izledi

Her yıl olduğu gibi bu sene de çok sayıda ülke televizyonu tarafından canlı yayınlanan Sydney Liman Köprüsü üzerinden başlayan ve Opera House’un yanı sıra kentin önemli binaları üzerinden fırlatılarak devam eden havai fişek gösterilerinin 1 milyon 600 bin kişi tarafından yerinde takip edildi.

Gösterileri yerinde izleyenlerin yüzde 42’sinin dünyanın faklı ülkelerinden gelen turistlerden oluştuğunu belirten yetkililer, 20 dakika süren havai fişek gösterileri ile tamamlanan yeni kutlamalarının Sydney'e 170 milyon Avustralya doları katkı sağladığını açıkladı.

Melbourne’da 14 ton havai fişek fırlatıldı

Avustralya’nın ikinci büyük kenti Melbourne’daki yeni yıl kutlamaları kapsamında 22 noktadan fırlatılan 14 ton havai fişek kent semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Kenti ikiye ayıran Yarra Nehri çevresinde ve Docklands bölgesinde yoğunlaşan ve 10 dakika süren havai fişek gösterilerini yaklaşık 400 bin kişi izledi.

Çin 2018’de Köpek Yılı’na girecek

Çin, başkent Pekin ve ülke genelinde yapılan kutlamalarla 2018’i coşkuyla karşıladı.

Çinliler, ülke genelinde düzenlenen havai fişek ve fenerli gösterilerle yeni yıla "merhaba" dedi. Başkent Pekin'in merkezi noktalarından Sanlitun bölgesinde cadde ve sokaklar renkli ışık ve süslemeler ile donatıldı.

Başkentin merkezi noktalarında küçük gruplar halinde toplanan Çinliler, yeni yılı coşkuyla karşılarken, güvenlik güçleri geniş önlemler aldı.

Yılbaşı nedeniyle başkentin büyük alışveriş ve eğlence merkezleri dolup taştı. Şehrin ana caddelerinde ise trafik yoğunluğu yaşandı.

Çin’de Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı ise 16 Şubat’ta başlayacak. 12 Hayvanlı Takvim’e göre ülke Horoz Yılı’nı geride bırakarak 2018’i Köpek Yılı olarak kutlayacak. Çin ay yılı takvimine göre Köpek Yılı sadakat, vefa ve bağlılığı temsil ediyor.

Malezya’da binlerce kişi başkent Kuala Lumpur’da yeni yıla coşkuyla girdi

Malezyalılar yeni yıl kutlamaları için başkent Kuala Lumpur’un sembol yapıtlarından biri olan Petronas Kuleleri önünde toplandı.

Saatler 00.00’ı gösterdiğinde, şehir merkezinde havai fişek gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi hava fişek gösterileriyle sevinç çığlıkları atarken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Şehir merkezindeki yeni yıl etkinlikleri kapsamında konserler verildi. Bazı Malezyalılar ise yeni yıla camilerde girmeyi tercih etti.

Endonezya 2018'e coşkulu girdi

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da halk, yeni yıla büyük coşkuyla girdi.

Başkentin merkezi noktalarından Bundaran HI Meydanı’nda toplanan yüz binlerce kişi, havai fişek gösterisi eşliğinde 2018'i karşıladı.

Kentte, ülkenin özgürlük simgesi olan Monas Anıtı, liman bölgesindeki Ancol ve kültür parkı Taman Mini’de de havai fişek gösterileri yapılırken, yeni yıl kutlamaları çerçevesinde çeşitli müzik ve dans performansları sergilendi.

Cakarta Valiliğinin daha önce belirlediği noktalarda yeni yıl kutlamaları yapılırken, kutlama alanlarına çıkan bazı yollar da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA