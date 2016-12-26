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Dunkerque'de bir sığınmacı öldü

Fransa'nın kuzeyindeki Dunkerque kentinde kamyondan düşen sığınmacı yaşamını yitirdi.

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Dunkerquede bir sığınmacı öldü

 Fransa'nın kuzeyindeki liman kenti Dunkerque'de kamyondan düşen bir sığınmacının hayatını kaybettiği bildirildi.

Dunkerque Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'ye geçmek isteyen 20 yaşlarındaki bir sığınmacının limana doğru giden bir kamyondan düşerek ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, kimliği henüz tespit edilemeyen sığınmacının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Fransa'nın Calais kentindeki sığınmacı kampı, ekim sonundaki tahliyeyle tamamen boşaltılmıştı. Yaklaşık 6 bin sığınmacı Fransa genelindeki sığınmacı merkezlerine gönderilmişti. Tahliye sonrası Dunkerque'deki Grande-Synthe sığınmacı kampına da bin 90 kişi yerleştirilmişti. AA

Etiketler: fransa, Dunkerque kenti, sığınmacı
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