Dünden bugüne işgal yorgunu Kudüs

30 Temmuz 1980'de İsrail parlamentosu, skandal bir kararla, Kudüs’ü İsrail’in binlerce yıllık bölünmez ve ebedi başkenti ilan etti.

Sözde başkent ilanı, uluslararası alanda destek görmedi. Birleşmiş Milletler de kararı reddetti.

Hiçbir ülkenin büyükelçilik binası kalmadı

O dönemde sadece 13 ülkenin büyükelçiliği Kudüs'teydi. Birleşmiş Milletler onlara da, "Büyükelçiliklerinizi Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıyın" mesajı gönderdi.

El Salvador ve Kosta Rika'nın 2006’da elçiliklerini Kudüs’ten Tel Aviv’e taşımasıyla, Kudüs’te hiçbir ülkenin büyükelçilik binası kalmadı.

ABD'nin BM kararlarını hiçe sayan adımları

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler, örgütün aldığı kararlara uymak durumunda.

Ancak, 90'lı yıllarda ABD, üyesi olduğu BM’nin Kudüs kararlarını hiçe sayan adımlar attı.

Clinton da destekliyordu

Bill Clinton, 1992 yılında, henüz başkan adayıyken Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımayı desteklediğini ilan etti.

1995 yılına gelindiğinde ise Amerikan Kongresi “Kudüs Büyükelçiliği Yasası”nı çıkardı.

31 Mayıs 1999’da taşınacaktı, ertelendi

Karara göre, Kudüs İsrail’in başkenti olarak kabul ediliyor. Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliği'nin 31 Mayıs 1999’dan geç olmamak üzere Kudüs’e taşınması öngörülüyordu.

7. madde ise Amerikan başkanlarına kararı 6 aylığına askıya alabilme yetkisi veriyordu.

Hem Bill Clinton hem de halefi George W. Bush “Konjonktür müsait değil” diyerek, yasanın uygulanmasını ertelediler.

Trump'ın hatalı Kudüs hamlesi

Barack Obama da başkanlığı süresince kararı yürürlüğe sokmadı.

Takvimler 6 Aralık 2017'yi gösterdiğinde, Amerikan Başkanı Donald Trump, siyasi kariyerinin ilk yılı dolmadan, skandal bir karara imza attı.

"Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımanın zamanı geldi. Önceki başkanlar bunu büyük bir seçim kampanyası olarak kullandılar, ama başarılı olamadılar."

ABD ve İsrail iş birliği

Böylece Washington, İsrail'in Kudüs politikalarının yanında yer aldığını vurguladı.

Amerikan Büyükelçiliği 1948 yılından bu yana Tel Aviv’de. Ayrıca ABD'nin Kudüs’te 3 diplomatik temsilciliği bulunuyor.

İsrail yönetimi de, Washington'un büyükelçiliği Kudüs'e taşıması için her türlü kolaylığı sunuyor.

O topraklar Filistinlilere ait

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, ABD'nin Büyükelçiliğinin kurulacağı topraklarının tapu kayıtlarının daha öncesinde bir Filistinliye ait olduğunun bilindiğini söylüyor.

"Meselenin bir de bu tarafı var yani bu toprak parçası da israil hükümeti tarafından ABD’ye tahsis edildi bir büyükelçilik kurulması için."

Trump'ın Filistinlilerin haklarını hiçe sayan skandal kararı İsrail'i memnun etti.

En sert tepki Türkiye'den geldi

Ancak uluslararası toplum, aynı görüşte değildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres "B planı yok. İki devletli çözümün de alternatifi yok." dedi.

Onlarca yıldır İsrail'in işgal politikasına tepki gösteren Türkiye, Trump'ın Kudüs kararını kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Filistin'de hak ihlalleri devam ederken İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun ihlali değil aynı zamanda insanlık vicdanına vurulmuş ağır bir darbedir." dedi.

Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan: ABD’nin Kudüs kararı uluslarası hukuku çiğnemenin yanında medeniyetimize de indirilmiş ağır bir darbedir. #IslamicUnityForQudshttps://t.co/JRylZb2Wqt pic.twitter.com/m1UpR65SBp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj

İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye'nin öncülüğünde, 13 Aralık'ta toplandı. Dünyaya en net ve sert mesaj İstanbul'daki toplantıda verildi.

Dönem başkanı sıfatıyla kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Erdoğan, uluslararası topluma bir kez daha seslendi.

"Kudüs'ü Doğu Filistin'in işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum."

Türkiye, Filistin'in yanında

Ankara, Filistinlilerin haklarına sahip çıkıyor. Bağımsız Filistin devletini destekleyen politikasını kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye, uluslararası arenada da Filistin meselesinin çözümü için elini taşın altına koyuyor.

Kaynak: TRT Haber