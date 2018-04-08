Duma'daki kimyasal katliam sonrası BM harekete geçti

Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde son 36 saatte hava saldırıları arttı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bombardımanlarda sivillerin hayatını kaybetmesinden ''son derece endişe duyduğunu'' söyledi.

BMGK'ya "ateşkes kararını uygula" çağrısı

Saldırılarda birkaç sağlık merkezinin de zarar gördüğünü sözlerine ekleyen Guterres, bütün taraflara çatışmaları durdurma ve BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de ateşkes talep eden 2401 sayılı kararını uygulama çağrısı yaptı.

"İğrenç saldırı"

Guterres, Duma ilçesinde sivillere karşı kimyasal silah kullanımından ''derin endişe'' duyduğunu, bu ''iğrenç'' saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.

"İnsan haklarına saygı duyulmalı"

Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını yineleyen Guterres, sivillerin korunması uluslararası insani hukuk ve insan haklarına saygı duyulması ve insani erişime izin verilmesi çağrısı yaptı.

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA