Dronelar mağarada yarıştı

Hız ve kıyasıya mücadele... Yarış tutkunları bir kez daha biraraya geldi. Ancak bu kez baş rolde, dronelar vardı.

Romanya'nın Turda Kenti'nde düzenlenen yarış, yüzlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. Bir mağarada yapılan etkinlik, büyük heyecana sahne oldu. Renkli ışıklar ile donatılan dronelar, kıyasıya mücadele etti. Şampiyonu ise yarıştaki unutulmaz bir an belirledi. Immersion Racing ekibi, rakip iki pilotun kullandığı dronelara çarptı. Racing diskalifiye edildi ve kazanan Rotorama takımı oldu.