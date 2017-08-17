  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Dost İspanya halkının acısını yürekten paylaşıyoruz'

'Dost İspanya halkının acısını yürekten paylaşıyoruz'

Başbakan Binali Yıldırım, Barcelona'daki terör saldırısını kınadı.

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Dost İspanya halkının acısını yürekten paylaşıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, "Dost İspanya halkının acısını yürekten paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede, dostumuz ve müttefikimiz İspanya ile iş birliği ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, İspanya'nın Barcelona şehrinde yaşanan terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.

Barcelona'daki menfur saldırıları derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Yıldırım mesajında, "İnsanlığı ve evrensel değerlerimizi hedef alan bu alçakça saldırıları nefretle kınıyoruz. Dost İspanya halkının acısını yürekten paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede, dostumuz ve müttefikimiz İspanya ile iş birliği ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Barcelona'daki terör saldırısı
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