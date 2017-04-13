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Dortmund-Monaco maçı öncesindeki patlamayla ilgili yeni gelişme

Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan Iraklının olayla bağlantısı tespit edilemedi.

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Dortmund-Monaco maçı öncesindeki patlamayla ilgili yeni gelişme

Almanya'da salı günü Borussia Dortmund-Monaco arasında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması öncesinde meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan Iraklının, olayla bağlantısı bulunmadı.

Federal Başsavcılık Sözcüsü Frauke Köhler, söz konusu kişinin ve yine soruşturma kapsamında sorgulanan bir Alman'ın evlerinde arama yapıldığını, ancak olaya karıştıkları yönünde şu ana kadar bir bulguya rastlanmadığını söyledi.

Federal Başsavcılık tarafından yapılan bir yazılı açıklamada ise, adı Abdul Beset A. olarak açıklanan Iraklı zanlı hakkında, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu suçlamasıyla tutuklama talebinde bulunulduğu belirtildi.

Abdul Beset A'nın bombalı saldırıya karıştığı yönünde bir ipucuna rastlanmadığı tekrarlanan açıklamada, yine de bu kişinin 2014 yılı sonunda Irak'ta DEAŞ'a katıldığı şüphesinin olduğu kaydedildi.

Şüphelinin yaklaşık 10 kişilik bir terörist grubunu yönettiğinin sanıldığı ifade edilen açıklamada, bu grubun amaçlarının, insan kaçırmak, şantaj ve adam öldürmek olduğu bildirildi.

Abdul Beset A'nın da bizzat bu grupla birlikte çatışmalara katıldığı, 2015 mart ayında Irak'tan Türkiye'ye geçtiği, 2016 yılı başında da Almanya'ya girdiği belirtilen açıklamada, şüphelinin Almanya'dayken de örgüt üyeleri ile olan ilişkisini sürdürdüğü kaydedildi. 

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