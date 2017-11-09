Donald Trump'ın ekonomi karnesi

Merkezi Almanya'da bulunan Berenberg Bankası'nın Başekonomisti Holger Schmieding, dünya ekonomisinin bu yıl beklenenden daha hızlı büyüdüğünü kaydetti.

Schmieding, Donald Trump’ın çok fazla ses çıkardığını ancak çok az şey yaptığını ifade ederek, henüz bir ticaret savaşının başlamadığını söyledi.

Trump yönetiminin küresel ekonomiye etkisine değinen Schmieding, "Trump yönetiminin küresel ekonomiye olumsuz bir etki yaptığına dair bir kanıt yok. ABD'de, Trump yönetimi tarafından uygulanan bazı serbestleşme önlemlerinin, iş güvenini ve yatırımını desteklediği görülüyor." dedi.

"Siyasi açıdan işler korkulan kadar kötü sonuçlanmadı"

DekaBank Başekonomisti Dr. Ulrich Kater de Trump'ın, adım adım kendini en uç planlarından uzaklaştırdığını ve mevcut bütçeyle ilgili ABD Kongresi'yle uzlaşmaya vararak kamu kurumlarını kapatmaktan kaçındığını söyledi.

Trump’ın ekonomik ajandasına değinen Kater, "Kendisi ve çalışanlarının sağlık hizmeti veya vergi reformu gibi politik girişimlerde bulunabilme imkanı var. Onun ekonomik gündeminden bazı sonuçlar göreceğiz." dedi.

"Trump'ın uçucu davranış sergilemesi durumunda olumsuz etkiler görülebilir"

ING Group Avro Bölgesi Başekonomisti Peter Vanden-Houte ise ekonomik veriler ve finansal piyasalara bakıldığında Trump'ın performansının iyi olduğunu söyledi.

Borsanın rekor seviyeye ulaştığını ve ekonominin sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Houte, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte Trump'ın bu konudaki rolü çok sınırlı kaldı. Nitekim Trump'ın vergi reformu, altyapı çalışmaları ve liberalleştirme gibi görev süresinin başlangıcında ortaya koyduğu bir dizi ana politika konusunda bugüne kadar sadece sınırlı ilerleme kaydedildi. Bu bakımdan iyi ekonomik performansı ve hareketli borsaları, Trump’ın ekonomi politikasına bağlamak doğru olmayacaktır."

Ifo anketi, Trump’ın dünya ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret etti

Öte yandan, merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) 120 ülkeden 929 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen anketine göre, katılımcıların yüzde 73,9'u ABD Başkanı Trump'ın dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor.

Ankete katılan uzmanların yüzde 57,6'sı hükümetin ABD ekonomisini olumsuz etkilediğine, sosyal adalet ve iklimi korumanın en zor alanlar olduğuna inanıyor.

Dünya genelindeki Ifo Dünya Ekonomi Araştırma (WES) uzmanlarının yüzde 73,5'i ve ABD'deki uzmanların yüzde 61,2'si de bugüne kadar açıklanan ve şimdiye kadar uygulanan politika önlemlerinden en çok yoksulların kaybettiğini düşünüyor.