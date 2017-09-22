Dominika'daki Maria Kasırgası'nda 15'ten fazla kişi hayatını kaybetti

Karayipler'in doğusunda yer alan ada ülkesi Dominika'da etkili olan Maria Kasırgası'nda 15'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi ve salı günleri ülkeyi vuran kasırga nedeniyle 15'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de kaybolduğunu söyledi.

Açıklama yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan Skerrit, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yüzlerce olmamasının ise "bir mucize" olduğunu ifade etti.

Roosevelt Skerrit, ülkesinin, tüm ülkelerin yapacağı yardımlara ihtiyacı olacağını da dile getirdi.

Başbakan Skerrit, salı günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parayla satın alınabilecek her şeyi kaybettik." ifadelerini kullanmıştı.

Skerrit, daha önce yaptığı paylaşımlarda ise kendi evinin de sular altında kaldığını ve çatısının uçtuğunu belirtmiş, "doğanın merhametiyle sağ kaldığı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Karayipler'in doğusunda yer alan ada ülkesi Dominika, yaklaşık 72 bin nüfusa sahip.